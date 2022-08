Agro Rural vulneró requisitos para comprar urea a una empresa sin experiencia

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) contrató a la compañía estadounidense Ready Oil Supply para el suministro de 65.000 toneladas de urea; no obstante, la empresa no acreditó la experiencia requerida en el proceso de adquisición.

Con la finalidad de sustentar su experiencia comercial, uno de los requisitos técnicos exigidos por Agro Rural, Ready Oil Supply presentó los estados financieros de otras dos empresas inscritas en Florida, Estados Unidos. Una de ellas se encuentra en condición de inactiva.

La firma Ready Oil Supply presentó a Agro Rural las actividades comerciales de sus subsidiarias Ready Foods y Conminper para acreditar operaciones desde 2016 y así sustentar más de tres años de experiencia.

Los funcionarios de Agro Rural conocían de estas falencias de Ready Oil Supply, pero, ante la imperiosa necesidad de adquirir urea a tiempo para la campaña agrícola, decidió flexibilizar las especificaciones técnicas del procedimiento de contratación para otorgarle la buena pro.

“ La flexibilización de la evaluación de los requisitos del proceso se efectuó con sujeción al principio de igualdad de trato para garantizar la continuidad del proceso y de la adquisición de la urea”, informó Agro Rural en un comunicado.

Fuera de juego

Precisamente, una de las especificaciones técnicas —cuyo incumplimiento descalificaba de inmediato al postor— establecía que los participantes debían presentar el registro de inscripción de la compañía en el país de origen y su estado financiero de los últimos tres años.

Sin embargo, la empresa Ready Oil Supply cuenta con una inscripción con fecha del 4 de febrero de 2021, según la base de datos de la División de Corporaciones del estado de Florida. Por lo tanto, no cuenta con los años exigidos en la normativa del proceso y debió ser descalificada .

El propietario de la compañía, el peruano Carlos Readi Pascua, explicó a La República que el sustento de la experiencia financiera se hizo con sus otras dos empresas: Conminper LLC y Ready Foods LLC. Es decir, Ready Oil Supply no cumplía con las exigencias técnicas.

“Ready Oil Supply es la que está vendiendo, pero estoy explicando que, normalmente, la experiencia que tenemos en todo tipo de compras de productos consolida lo que hace Conminper y Ready Foods”, dijo Readi.

En 2016, Ready Foods fue inscrita en el estado de Florida y actualmente se encuentra activa. Sin embargo, es una compañía dedicada a la comercialización de productos alimenticios.

Mientras que en 2018, Conminper, empresa importadora y comercializadora de derivados de petróleo y de todo tipo de productos, fue registrada en el mismo estado. Empero, el 2020 fue desactivada, según consta en los registros.

Es lo que hay

“Nosotros conglomeramos en Cominper (la venta de) muchas cosas. En 2020, tomamos la decisión de cerrarla, por contabilidad nos dijeron que era mejor crear una empresa que sea solo de derivados de petróleo. Luego seguimos con Ready Oil Supply, ahí nosotros vendemos derivados del petróleo, dentro de eso están los fertilizantes”, arguyó Carlos Readi.

Readi aceptó que la compañía que acaba de ganar la licitación de fertilizantes tiene un año y medio aproximadamente inscrita en su país de origen, pero que la experiencia la ampara con sus otras empresas dedicadas a la comercialización de productos que no incluye urea.

“Puede tener un año y medio inscrita, pero tenemos la experiencia con dos (empresas) en rubros más o menos diferentes, eso te da un know-how de manejar todo lo que es (ventas). Tenemos experiencia en lo que nos han pedido”, insistió.

Sin embargo, Vanessa Zorilla, abogada especialista en compras públicas y docente de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), explicó que, para evaluar a otras empresas que no son las que está postulando, debe haber un acuerdo de consorcio, y ninguna debe estar inactiva, a menos que la normativa permita su participación.

“Puede ser una modalidad de consorcio. Para eso, deben de firmar un acuerdo formal de consorcio (para que se les evalúe a ambas). Pero las dos empresas tienen que estar habilitadas, tampoco tienen que tener sanciones. Ahora, habría que ver las bases del concurso, quizá permitan otras opciones”, indicó. “(En caso no haya un consorcio) La experiencia debe ser de la empresa que está postulando”, agregó.

Por sí sola, Ready Oil Supply no cuenta con dicha experiencia señalada por la norma.

Agro Rural ha informado que Ready Oil Supply presentó documentos que acreditan ventas de 180 millones de dólares en el 2021, pero no señalan si cumplió con acreditar su estado financiero de los últimos tres años, como exigían las especificaciones técnicas.

Tampoco precisan que dicho monto corresponde estrictamente a la venta de petróleo. “Nuestro fuerte es el petróleo, por el volumen que se compra y se vende. En la última declaración del año pasado (2021) hicimos una venta de 180 millones”, manifestó Readi.

Poca venta de urea

Las especificaciones técnicas del concurso también establecen que las empresas postulantes debían presentar documentos con el volumen y la frecuencia de ventas de urea en los últimos cinco años, por una cantidad no menor a los 100.000 toneladas.

Agro Rural ha revelado que Ready Oil Supply sustentó ventas estrictamente de urea por 120.000 toneladas en el 2022, solo el doble de lo que está comprando el Perú. No ha dado cifras de otros años.

Carlos Readi, dueño de la compañía, comentó a La República que no suelen vender fertilizantes, sino más petróleo, y que esta licitación sería su segunda venta.

“(Vendemos) fertilizantes esporádicamente, porque no todos han tenido ese problema. Hace tres meses hemos vendido a una compañía. Antes no, antes hemos vendido fosfato, ese tipo de cosas, pero fertilizantes específicamente no. Claro (esta sería nuestra segunda venta). Nuestro fuerte es el petróleo”.

Luego se le quiso pedir mayor información sobre su anterior venta, pero no quiso brindar más información con relación a este punto.

De bróker a bróker

La urea que llegará al Perú proviene de la Federación Rusa, así lo confirmó Carlos Readi, dueño de la empresa ganadora de la licitación de Agro Rural.

El empresario relató que, al enterarse del proceso, consultó a varias productoras de urea y encontró buen precio en una proveedora rusa. Sin embargo, al ser una compañía estadounidense, actualmente no puede comprar directamente a Rusia por los problemas derivados de la guerra que mantiene contra Ucrania.

Por lo que la productora decidió venderlo a través de una empresa bróker ubicada en Turquía.

“Como somos compañía estadounidense, no compramos directamente a Rusia, le compramos a un bróker, que no está bloqueado. Tú puedes comprar el producto que esté en otro país y que sea de origen ruso, eso no te impide hacer negocio. Cuando toda la gente está participando, todos suben el precio, tuvimos que recurrir a la productora, pero me dijo que me puede atender por Turquía”, argumentó.