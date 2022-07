Mariano González asegura que “está muy cerca” la captura de Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez

El exministro del Interior Mariano González aseguró que la Policía Nacional del Perú se encuentra “muy cerca” de capturar al exministro Juan Silva, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo. Asimismo, consideró que esa fue precisamente la razón por la que se precipitó su salida, ya que se bloqueó el trabajo realizado en el Ministerio del interior.

“Por la reserva de los temas de inteligencia no puedo decir detalles, pero lo que sí te puedo asegurar es que está muy cerca (la captura de Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez). Por esa razón es que justamente se acelera mi salida, pretendiendo bloquear el trabajo del equipo especial”, dijo en entrevista con Exitosa.

Además, González comentó que, de los cuatro miembros jefes del equipo especial, dos llegaron gracias a su gestión.

“De ese equipo de cuatro, de esos líderes —además hay detrás una tropa de élite de verdad—, dos de ellos no estaban en sus puestos antes de que yo llegara al ministerio. Cuando uno entiende de la inteligencia, se adelanta a la jugada. Entonces hice los movimientos y allí está. Lo importante no es que yo quede bien o mal, sino que ese equipo es lo mejor de la Policía”, aseveró.

Mariano González: “Lo que diga Benji me tiene sin cuidado”

Anteriormente, González apareció nuevamente en medios locales. Esta vez comentó el trabajo de Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, y señaló que si bien se trata de un buen abogado, no le puede enseñar sobre política.