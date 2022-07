RMP: “Es imposible que se disuelva, el Congreso no es suicida”

La noticia de la posible fuga de la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, encendió las alarmas. Rosa María Palacios explicó que hay un grupo de personas en el Perú que desea la caída de Pedro Castillo, por lo que cualquier información, sea verdadera o falsa, se viraliza rápidamente.

Luego de que circulara una foto de, supuestamente, la cuñada de Pedro Castillo en un avión rumbo a Colombia y un audio, cuyo contenido tenía expresiones vulgares y racistas, Migraciones desmintió la fake news. La hermana de la primera dama no registra movimientos migratorios desde 1994 hasta la actualidad.

“La información oficial es que la señorita (Yenifer Paredes) no ha salido del país. Los controles migratorios siempre están en alerta en estas circunstancias y no hay una salida por parte de la persona citada”, explicó Jorge Fernández, superintendente de Migraciones, en una entrevista para Canal N.

“Aunque usted no lo crea, Yenifer Paredes está declarando ante la Fiscalía, ya llegó, ya está aquí, no se fue en ningún avión a Colombia, no hay nada. Yenifer Paredes está declarando, así de simple”, precisó.

La abogada recordó que la cuñada de Pedro Castillo no tiene impedimento de salida del país, por lo que está dentro de sus facultades irse del Perú. Asimismo, expuso que su presentación ante la Fiscalía es un signo bueno; ya que permitirá resolver cuál es el domicilio real de la investigada por el presunto delito de tráfico de influencias.

Congreso vs. Ejecutivo

El ministro de Justicia, Félix Chero, ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el Congreso y el Gobierno. Esto, tras afirmar que el Ejecutivo no descartaba el cierre del Parlamento, durante una entrevista en Exitosa.

“Yo confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario, se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No descartamos esa posibilidad”, señaló el funcionario.

Para Palacios, Chero “se fue de boca”. En ese sentido, aclaró que no hay ninguna posibilidad de que el Gobierno aplique esta medida porque el Congreso no ha negado la confianza dos veces consecutivas al Ejecutivo.

La letrada expuso que la institución dirigida por María del Carmen Alva “no va a quemar sus balas” y seguirá dando luz verde a todos los gabinetes que presente Pedro Castillo. “Es imposible que se disuelva el Congreso, el Congreso no es suicida”, precisó.

Tras las declaraciones del ministro Chero, el Parlamento pidió citar el integrante del gabinete liderado por Aníbal Torres para que ofrezca declaraciones sobre el eventual cierre del Legislativo.

En horas de la tarde, Chero Medina, vía Twitter, trató de rectificarse. “Respetuoso de la Constitución y de las instituciones democráticas, debo aclarar que mis declaraciones se refirieron a la habilitación constitucional del procedimiento del voto de confianza. Jamás he agraviado al Congreso ni a ningún poder del Estado”, explicó.