El primer ministro, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre las mociones de censura que afectan a dos ministros de su gabinete. A pesar de las acciones del Congreso contra el Poder Ejecutivo, el líder del gabinete afirmó que se mantiene optimista y conforme con el trabajo realizado por sus ministros.

"En general, el gabinete que me toca dirigir por encargo de la presidenta está cumpliendo con todas las promesas hechas por el gobierno. Por eso, lo que nosotros pedimos es reflexión y estabilidad, y que nos ayuden a generar calma y tranquilidad social", expresó.

En esa misma línea, el primer ministro instó al Parlamento a fomentar una relación respetuosa entre los poderes del Estado que promueva la calma entre la población. "Soy muy respetuoso de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, de manera respetuosa y atenta, me permito llamar al Congreso de la República a una reflexión", declaró.

Adrianzén también manifestó su apoyo al titular de la cartera de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Para el primer ministro, la gestión de Mucho al frente de dicho ministerio ha sido adecuada, a pesar de la moción de censura que enfrenta. "El ministro de Energía y Minas es uno de los que mejor gestión ha realizado en materia de minería. Las inversiones han llegado, las paralizaciones han sido mínimas y la minería informal es un problema que arrastramos desde hace décadas, por lo que es imprescindible solucionarlo juntos", concluyó.

Gustavo Adrianzén admite que el gobierno de Boluarte no logra conectar con la población

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, expresó que el gobierno de Dina Boluarte enfrenta serios desafíos para establecer una conexión efectiva con la ciudadanía.

"Creo que no estamos conectando con la población; no logramos transmitir adecuadamente los mensajes. He conversado sobre esto con expertos en comunicación política, quienes consideran que está relacionado con un deterioro generalizado de la clase política", reconoció el primer ministro al referirse al desapego de la ciudadanía hacia el Gobierno.

No obstante, Adrianzén atribuyó este problema a un "deterioro generalizado de la clase política". "No hay buena noticia que, en boca de un político, hoy sea creíble o aceptable". Además, mencionó que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la comunicación gubernamental, las encuestas más recientes revelan que la aprobación de su gestión apenas alcanza el 3%.