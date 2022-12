Pedro Castillo: ¿cuáles son las 6 investigaciones fiscales que afronta el expresidente golpista?

Este 7 de diciembre, Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso de La República y declaró medidas para cambios institucionales en el Perú. Sin embargo, su intentona acabó tan pronto como abandonó el Palacio de Gobierno: fue detenido y ahora permanece en la sede de la Prefectura, a manos de la justicia peruana.

Por lo pronto, el país parece haber recuperado algo de estabilidad, luego de que Dina Boluarte jurara como la nueva presidenta. No obstante, miles no solo se preguntan qué pasará ahora con Castillo, sino también cuáles son los delitos por lo que está siendo investigado.

Dina Boluarte asume la presidencia de la República tras la vacancia de Pedro Castillo. Foto: Congreso

¿Qué investigaciones fiscales afronta Pedro Castillo?

Pedro Castillo, ahora expresidente golpista del Perú, inició su mandato en julio de 2021. En poco más de un año que llevaba a la cabeza de la patria, acumuló un total de 6 investigaciones por parte de la Fiscalía de la Nación. De acuerdo con un reporte de Infobae, estas las acusaciones que pesan en su contra son:

Cabecilla de una organización criminal

Delito de encubrimiento personal

Colusión agravada

Tráfico de influencias

Delito contra la administración pública

Delito contra la tranquilidad pública.

La última de ellas, según el citado medio, sindica al jefe de Estado y a Geiner Alvarado, en su calidad de ministro de Vivienda, “por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal. El objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima”.

Personas protestan contra el destituido Pedro Castillo en el frontis de la Prefectura. Fotos: Marco Cotrina / La República

¿Cuál fue la respuesta de Pedro Castillo?

Cuando se dio a conocer la sexta investigación fiscal en su contra, Pedro Castillo comentó lo siguiente: “Yo no cometí ningún delito, a nadie he robado y a nadie he matado y tampoco lo voy a hacer. Acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo” (vía Infobae).