Congreso: avanza consenso para adelanto de elecciones generales en 2023

El consenso entre las bancadas del Congreso para aprobar en el Pleno el dictamen que propone el recorte del mandato presidencial y legislativo, además de habilitar un adelanto de elecciones generales para el 2023, va despegando.

Edgard Reymundo, de Cambio Democrático-JP, dijo que darán su voto a favor del dictamen, al señalar que la situación política es bastante compleja.

“Es una de las medidas viables, pero la postura de la bancada es que también se plantee a la par un referéndum para una nueva Constitución”, afirmó. La portavoz de Fuerza Popular, Patricia Juárez, afirmó que lo seguirán respaldando en el Pleno.

“Claro que sí, si es un dictamen que sale de una comisión que es presidida por un miembro de la bancada y que además hemos votado a favor en Constitución”, dijo Juárez.

Consideró que hay un descontento no solo del Ejecutivo sino del Legislativo, y si es que los congresistas se tienen que ir para que el presidente Pedro Castillo se vaya, están dispuestos a recortar su mandato también.

Agregó que la actual legislatura se puede extender hasta febrero y ver este asunto. Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, informó que su bancada “sin duda” apoyará la propuesta en el Pleno, al señalar que los congresistas de su partido votaron a favor del dictamen en Constitución.

Para aprobar el dictamen en el Pleno del Congreso, se puede efectuar en dos legislaturas con 87 votos o tener 66 votos y convocar a un referéndum. Foto: composición de Jazmín Ceras

El vocero alterno de Acción Popular (AP), José Arriola, dijo que su bancada está fragmentada y, por tanto, puede votar en cualquier sentido sobre este dictamen.

“Mi bancada no es ejemplo de nada. Está partida. Unos votan en contra, otros a favor, otros se abstienen y otros no votan. Eso solo pasa en la bancada de AP, lamentablemente”, dijo. A título personal, manifestó que está en contra del dictamen y que los congresistas que quieren irse deberían renunciar.

El vocero de Perú Libre (PL), Flavio Cruz, dijo que si bien no han definido una posición, siempre se basan en el voto de sus integrantes en comisiones. La votación de Waldemar Cerrón, Alex Flores y Jaime Quito fue en contra del dictamen. Se espera, entonces, que de llegar al Pleno voten este dictamen en el mismo sentido.

“Es un engañamuchachos que la derecha pone porque no quiere por nada a este gobierno. No veo por ningún lado que ellos realmente quieran un adelanto de elecciones. No es una salida adecuada, lo que necesitamos es que se convoque a un referéndum por una nueva Constitución”, dijo Jaime Quito.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que no apoyarán la iniciativa. “Es una medida populista porque suena bien a la gente y los tiempos no son reales porque se tiene que aprobar en dos legislaturas”, indicó. Acotó que de no presentarse antes del cierre de esta legislatura en diciembre, se vería en las dos siguientes del año 2023. “No llega, salvo que todo sea atropellado”, declaró.

La clave

Proceso. Para aprobar el dictamen en el Pleno del Congreso, hay dos caminos. Se puede aprobar en dos legislaturas con 87 votos o tener 66 votos y convocar a un referéndum.