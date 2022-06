Jorge del Castillo denuncia “doble rasero” por parte del JNE

Con el fin de que los partidos políticos concluyan la inscripción de los candidatos para las Elecciones Municipales y Regionales 2022, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la prórroga por 72 horas para inscripción de las listas en mesa de partes del SIJE.

Jorge del Castillo recordó, mediante un tuit, que en el 2021 el JNE “impidió la inscripción del APRA”. En ese sentido, expuso que la institución dirigida por Jorge Luis Salas Arenas “bloqueó el proceso y condenó al APRA” a no participar en los comicios y perder el registro. “Ahora que Perú Libre no se ha terminado de inscribir prorrogan por 72 horas”, denunció.

Para el excongresista, existe “un doble rasero” por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el cual no solo impidió la inscripción de los candidatos apristas, sino que lo excluyó del Registro de Partidos.

“Esa decisión no fue unánime del jurado; sino que se definió por el voto dirimente del señor Jorge Salas Arenas. Él decidió que el APRA no tenga candidatos y que salga del registro. Lo mismo le pasó al PPC y Perú Nación (…). Dejaron afuera a partidos con propuestas, con ideologías; fue muy injusto”, expuso.

De acuerdo a su análisis, el JNE está tomando una serie de decisiones desacertadas. Esto —continuó— justifica el pedido de que Salas Arenas sea relevado en la presidencia de este organismo electoral.

“Creo que si el APRA hubiera tenido una cédula parlamentaria, tendríamos en el actual Congreso algunas voces importantes e interesantes (…). Mañana vamos a estar por el JNE para hacer un acto de protesta, para pedir la renuncia del señor Salas Arenas”, alegó.

Ejecutivo vs. Congreso

Por otro lado, Del Castillo aseguró estar en contra del impedimento de ingreso al hemiciclo para los periodistas. Esta medida, según María del Carmen Alva, terminaría el pasado 31 mayo.

Aunque calificó de “errada” la actitud de la presidenta del Congreso, el excongresista del partido de la estrella prefirió no referirse a la acciopopulista y su postura, según René Gastelumendi, autoritaria.

“Yo no lo hubiera hecho (cerrar el Congreso a los periodistas) jamás, pero le servirá de experiencia para corregir actitudes. No creo que sea una persona de mala fe”, señaló.

En otro momento de la entrevista, el conductor de “Grado 5″ recordó a Jorge del Castillo que, durante la huelga magisterial del 2017, hizo frente al congresista fujimorista Héctor Becerril, quien pedía no terruquear al entonces dirigente Pedro Castillo.

“En esa época, el señor Becerril quiso sabotear los acuerdos de alguna manera (…). Avanzamos y llegamos al acuerdo final de un acta cuando hacíamos reuniones en el Ministerio de Educación, firmamos el acta, yo la firmé personalmente. Cuando el señor Pedro Castillo la revisó dijo que estaba conforme, pero que tenía que consultarlo con las bases, y parece que le dijeron que no. Regresó y no quiso firmar. Eso me marcó mucho. Cuando lo veo de presidente, pienso que hay un problema de capacidad, decisión”, relató.