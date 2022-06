Yonhy Lescano: “De espaldas al pueblo, aprueban retorno a la bicameralidad, pese a que referéndum dijo que no”

El excandidato presidencial por Acción Popular Yonhy Lescano se refirió al predictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso de la República en el que se propone reestablecer el Senado en el sistema parlamentario. Ante ello, Lescano señaló que el retorno a la bicameralidad se habría gestado de espaldas a la ciudadanía, pues ya se había negado esta posibilidad mediante un referéndum.

“ De espaldas y falta de respeto al pueblo, aprueban retorno a la bicameralidad, pese a que el referéndum dijo que NO . Pura conveniencia política de quienes quieren entornillarse en el poder y pretenden reelegirse como senadores en las próximas elecciones. Más burocracia dorada”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Twitter de Yonhy Lescano

Como se recuerda, 13 parlamentarios votaron a favor de aprobar el predictamen a pesar de no estar completamente de acuerdo en todos sus puntos. Los congresistas Gladys Echaíz (APP), Adriana Tudela (Avanza País), Luis Aragón (Acción Popular), José Elías (No agrupado), Jorge Morante (Fuerza Popular) y Eduardo Salhuana (APP) plantearon observaciones a la fórmula.

No obstante, la legisladora fujimorista Patricia Juárez, quien también preside la Comisión de Constitución, exhortó a sus colega a aprobar la iniciativa “con alguna reserva que pueden expresar”. De acuerdo con Juárez, es en el pleno donde se concretará una propuesta más aterrizada.

“Quisiera mencionarles a los señores congresistas que hay algunos temas que seguramente por razones de tiempo no podrán ser recogidos y creo que el amplio debate tiene que darse en el pleno. En el caso de que uno de ellos no esté de acuerdo con alguno de los aspectos que no se recogen, a partir de sus aportes podemos ir a la aprobación con alguna reserva que pueden expresar y luego ser sometidas en el pleno”, dijo durante la sesión.

Ciudadanía rechazó retorno a la bicameralidad vía referéndum en 2018

En diciembre de 2018, la ciudadanía rechazó la propuesta de retorno a la bicameralidad a través de un referéndum. El entonces presidente Martín Vizcarra sometió a consulta popular cuatro propuestas de reforma constitucional, siendo uno de ellas el regreso al Senado. Sin embargo, la medida no fue aprobada y se mandó al archivo.