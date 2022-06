Pedro Castillo: es posible que se quede sin vicepresidenta, según congresista de FP

Renovación Popular presentó una moción de interpelación contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, por haber firmado documentos del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria del Estado. El congresista Jorge Morante aseguró que para Fuerza Popular la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha cometido una grave infracción constitucional, que debe tener una determinada sanción.

El fujimorista advirtió que, si Dina Boluarte llega a ser inhabilitada, no solo será para su cargo como titular del Midis; sino también para vicepresidenta de la República.

“La inhabilitación como tal es para cargo público y la inhabilitación es para todo (...) Posiblemente, puede pasar (que Pedro Castillo se quede sin vicepresidenta)”, detalló.

El proceso - continuó - es bastante largo y complejo. Morante explicó que primero se deberá presentar una acusación constitucional. Posteriormente, será la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la encargada de calificar la denuncia, inmediatamente, iría a la Comisión Permanente que deberá ejecutar un informe y retornarlo a la SAC. “Si lo hacen recontracorriendo, que no es la idea hacer la cosas corriendo, sería más o menos en un mes”, manifestó.

Según el fujimorista, existe una clara infracción constitucional, por lo que, si el resto de bancadas del Parlamento apoya esta postura, la salida de Dina Boluarte sería inminente.

Caso Edgar Alarcón

Con 47 votos a favor, 0 en contra y 35 abstenciones, el pleno del Congreso de la República decidió archivar la acusación constitucional en contra del excontralor general de la República Edgar Alarcón. Una de las agrupaciones que apoyó esta medida fue el partido de Keiko Fujimori.

Ante ello, Jorge Morante alegó que no tiene ningún tipo de amistad con Alarcón. Por el contrario, advirtió no tener el mejor concepto del excontralor. Aunque aseguró que el excongresista tiene muchas cosas que explicar ante la justicia, alegó que la acusación, realizada por la ahora exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentada ante el Congreso estaba mal sustentada.

“Era una acusación mamarrachenta, no respetaba el más mínimo rigor jurídico. Eso lo revisaba un juez en control de acusación y se lo tumbaba, por lo cual el tipo quedaba limpio de polvo y paja (...) Lo que se ha hecho es desaprobar el informe. Lo que tiene que hacer la señora Zoraida Ávalos es reformular su denuncia y presentarla bien”, criticó.

Investigación a Castillo

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió incluir a Pedro Castillo en la investigación preliminar del caso Puente Tarata III por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. No obstante, Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado, ya presentó un recurso para anular la indagación al considerar que se está violando el artículo 117 de la Constitución.

El congresista fujimorista, quien es abogado de profesión, manifestó que la defensa de Castillo Terrones está errada. Asimismo, indicó que no existe norma constitucional que blinde al profesor cajamarquino si el Poder Judicial decide disponer impedimento de salida del país.

Por último, sostuvo que el Parlamento no ha logrado vacar a Castillo por la existencia de “Los Niños” y aliados del Gobierno dentro del Legislativo. Aseguró que Fuerza Popular no ha presentado una moción porque son conscientes de que no cuentan con los 87 votos.