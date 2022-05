Gian Marco Castillo reaparece tras permanecer en clandestinidad y niega vínculo con Zamir Villaverde

Gian Marco Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo, reapareció en un reportaje de Punto Final para desmentir sus vínculos con el procesado Zamir Villaverde en las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tal como lo informó la colaboradora eficaz Karelim López ante la Fiscalía.

Tras permanecer varias semanas en la clandestinidad, el también investigado por el caso puente Tarata III, indicó que no existen pruebas que demuestren su injerencia en dicha cartera. Asimismo mencionó que la empresaria Karelim López habla sin prueba alguna.

“ Que saquen pruebas y demuestre lo que hacían los sobrinos del presidente (….) La señora puede hablar cualquier cosa, pero tiene que decir que función hacían los sobrinos (…) o que diga el nombre de los empresarios”, dijo Gian Marco Castillo en relación a los presuntos sobornos.

PUEDES VER: Pedro Castillo se comunicó 438 veces con viceministra durante noches y madrugadas

“Yo no tengo nada que ver en esos temas (licitación de obras en el MTC). No soy funcionario, no me gusta involucrarme en esos temas (…) A Bruno Pacheco lo vi en campaña. Zamir Villaverde tenia contacto con Pacheco que llega por el magisterio, pero nunca hubo un trato con Villaverde ”, sostuvo tras ser consultado sus vínculos con los investigados.

En otro momento, el sobrino del presidente aceptó que vive en un edificio del distrito de Magdalena; sin embargo, negó que sea pagado por el empresario inmobiliario.

“Yo si viví en el departamento. Villaverde no pagaba el departamento, ese lugar era de mi amigo”, expuso Gianmarco, quien también rechazó el otorgamiento de carros de lujo por su participación en el Ejecutivo.

“No sabía que los carros eran de la empresa de Zamir Villaverde, los vehículos me los presta Fray Vásquez y luego me entero cuando sale el reportaje. Todo eso tendrá que responder Fray”, sentenció el menor de los sobrinos de Castillo.

Situación legal

El pasado 11 de mayo, el Poder Judicial resolvió revocar la prisión contra Gian Marco Castillo, investigado por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal por el caso Puente Tarata III, que licitó la entidad de Provías Descentralizado, suscrita al Ministerio Transportes y Comunicaciones (MTC)

La resolución detalla que Gian Marco debía de pagar una caución de 50.000 soles a favor del Estado por la comparecencia con restricciones a fin de que asista a todas las diligencias que disponga el Ministerio Público.