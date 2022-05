Abogado de Zamir Villaverde: Empresario tiene todo para probar presunto fraude electoral

La defensa legal del empresario Zamir Villaverde, el abogado Julio Rodríguez, dijo –en entrevista con Cuarto Poder– que su cliente le aseguró que cuenta con todas las pruebas necesarias para probar su teoría sobre un presunto fraude electoral coordinado entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el presidente de la República, Pedro Castillo, durante las últimas elecciones del 2021.

“Hemos conversado brevemente por teléfono, ya que por vez primera le permitieron hablar por teléfono. Él me comunicó que sobre las declaraciones que dio ante la Comisión de Fiscalización tenía todo para probar que lo que decía era cierto, me lo repitió hasta en tres oportunidades”, declaró al dominical.

En esta línea, al ser consultado sobre si tuvo acceso a las supuestas pruebas, el abogado señaló que debido a las limitaciones que le impone la prisión preventiva de 24 meses a Zamir Villaverde, no pudo acceder a ellas: “Es un poco complicado que me las enseñe (las pruebas) desde un penal, eso me lo dijo vía telefónica el viernes”, agregó.

Zamir Villaverde revive la teoría del fraude electoral

El último 12 de mayo, en lugar de responder a la imputación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien hace menos de una semana señaló el papel clave que cumplió en la presunta adjudicación corrupta de siete contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por S/ 804,5 millones, Zamir Villaverde García, sin presentar evidencias, acusó al mandatario Pedro Castillo de haber supuestamente organizado un “fraude electoral” para capturar la Presidencia de la República.