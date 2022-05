Cerrón minimiza renuncia del bloque magisterial: Seguirán votando por Castillo, nosotros también

El Congreso eligió el último 10 de mayo a los seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) en una sesión del pleno que ratificó, una vez más, las posiciones contrariadas de los parlamentarios, entre quienes respaldaron la decisión y quienes acusaban la poca transparencia del proceso, ya que ni siquiera hubo debate. Sin embargo, el partido más afectado fue Perú Libre, debido a que 10 de sus integrantes renunciaron.

Tras la dimisión de los legisladores, el secretario general de la bancada oficialista, Vladimir Cerrón, se pronunció a través de sus redes sociales y manifestó que este hecho no influirá en los intereses de Perú Libre, porque los renunciantes eran “invitados” que no compartían los mismos principios.

“El partido no se afecta por disidencia de sus invitados magisteriales, nunca fueron militantes orgánicos, sino electorales, no se van por principios, sino por intereses propios y cuoteo. La correlación de fuerzas no se afecta, seguirán votando por Pedro Castillo, nosotros también. ¡Adelante!”, publicó el ex candidato presidencial en su cuenta de Twitter.

¿Quiénes renunciaron?

Los legisladores que decidieron no continuar en el partido oficialista son Francis Paredes, Paul Gutiérrez, Katy Ugarte, Elizabeth Medina, Germán Tacuri, Alex Paredes, Pasión Dávila, Segundo Quiroz, Edgar Tello y Lucinda Vásquez.

Estos congresistas pertenecen a lo que llaman el bloque magisterial y serían más cercanos al presidente Castillo que los legisladores de Perú Libre que no renunciaron, los mismos que tendrían un mejor vínculo con Vladimir Cerrón.

Después del fraccionamiento de Perú Libre, Fuerza Popular se convirtió en el partido con mayoría parlamentaria, al tener 24 legisladores, seguido de la bancada oficialista, que se quedó con 22 integrantes.