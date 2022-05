Muñoz en su último día en la municipalidad de Lima tras ser vacado: “Me voy con las manos limpias”

Jorge Muñoz, en su último día en la municipalidad de Lima, consideró que afronta un momento difícil e injusto luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara fundada su vacancia, en segunda instancia, por integrar el directorio de Sedapal en el 2019 y por recibir hasta cuatro dietas por un monto de 12.000 soles, cuando ejercía funciones como burgomaestre.

Durante su despedida con los trabajadores de la entidad, la exautoridad, dijo que, pese a las acusaciones en su contra, se retira de la municipalidad “ con la frente en alto y con las manos limpias ”.

“Así como entré por esta puerta, me voy por la misma pero con las manos limpias y con la frente en alto (....) Muchas gracias a todos por darme aliento. Me ha tocado lamentablemente un momento difícil, injusto y desproporcionado. Hay que tener la frente en alto. Quiero agradecer por la oportunidad de haber podido servir y por trabajar honestamente”, dijo Jorge Muñoz, quien mencionó que tomará acciones legales con la resolución que emitió el JNE, debido a que, desde su punto de vista, se está mancillando su imagen.

“Este ciclo como alcalde se ha cerrado, pero de forma inmediata vamos a trabajar la defensa porque esta lucha no termina ahí. Considero que la resolución con la que se me ha notificado es desproporcionada, no tiene los elementos necesarios y genera un daño a la imagen. He sido alcalde dos veces y se está mancillando”, apuntó.

Jorge Muñoz: “Pedro Castillo no tiene la capacidad de conducir el país”

Jorge Muñoz volvió a criticar la gestión del presidente Pedro Castillo al señalar que su Gobierno está demostrando que no tiene la capacidad de conducir las riendas del país.

“El señor Castillo ha demostrado que no tiene la capacidad de conducir el país. Hay falta de integridad en su entorno y en él mismo. Es lamentable que tengamos a una persona así en Presidencia. Seguiré siendo crítico con la gestión porque nadie me puede callar, salvo que cambien las cosas”, sentenció.