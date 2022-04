Anibal Torres niega haber tenido reuniones con Bruno Pacheco

El primer ministro, Aníbal Torres, se pronunció sobre las diferentes acusaciones que han surgido contra el Gobierno durante la última semana. Torres instó tanto a Karelim López como al exabogado de Bruno Pacheco William Castillo Dávila a que presenten pruebas de sus declaraciones sobre el mandatario.

“Con relación a la reunión con el señor Pacheco, nunca me he reunido con él, en alguna casa, en algún departamento, nunca”, indicó el primer ministro, luego de que Karelim López dijera ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Torres había intentado proteger a Bruno Pacheco al tratar de sacarlo del país.

El jurista aclaró que sí ha existido una oportunidad en la que ha coincidido con Pacheco, pero precisó que este hecho había sido en la calle. “Si me he reunido en la calle, he pasado con mi auto y le he dicho qué tal. Lo hice pasar y entonces le pregunto qué pasó, qué es eso de los 20.000 dólares, porque yo tenía interés en saber”, indicó Torres. Ato seguido, el titular de la PCM recordó la conversación que tuvo con Pacheco sobre el caso de los 20.000 dólares.

En la conversación, Torres mencionó la misma versión que Bruno Pacheco declaró ante la Fiscalía. Posteriormente, Aníbal Torres declaró que era “inmoral” darle mérito a “una señora que pretende ser colaboradora eficaz sin que presente ninguna prueba”. Añadió que esas acciones atentan contra la dignidad y el honor de las personas.

Además, Torres se refirió a las supuestas reuniones que habría mantenido con Pacheco y con ella. “Ha dicho (Karelim López) que yo he tenido una reunión en un departamento en Miraflores. Ya no sabe ni qué hablar; dice Miraflores, dice San Borja ahora. No he tenido ninguna relación, ninguna comunicación, ninguna reunión con ella”, aseveró.

Cuando se le consultó sobre los audios que, según William Castillo Dávila, Pacheco tiene sobre el presidente Castillo, Aníbal Torres indicó “que lo presente, si dice que tiene pruebas. (…) ¿Porqué no lo presenta?”. Estas declaraciones fueron recogidas durante su presencia en Cusco, en la localidad de Espinar.