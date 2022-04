Pedro Castillo alista proyecto para consulta sobre nueva constitución

Sin mayores precisiones, el presidente Pedro Castillo anunció ayer, en Cusco, que enviará al Congreso un proyecto de ley para que en las elecciones regionales y municipales de este año se incluya una cédula para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con una nueva Constitución.

“Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales (…), a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva Constitución”.

El mandatario formuló este anuncio luego de escuchar los reiterados pedidos de dirigentes para el cierre del Congreso y una nueva Constitución, durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Cusco.

Pedro Castillo, sin embargo, solo dijo que el proyecto lo van a formular inmediatamente. Es decir, de momento no hay un texto o borrador. Tampoco quedó claro si el tema fue consultado, al menos, con el ministro de Justicia, Félix Chero, como asesor jurídico de la presidencia.

Y es que este anuncio del presidente desde ya deja una serie de dudas sobre el contenido del proyecto que enviará al Poder Legislativo.

José Naupari, especialista en derecho constitucional y procesos electorales, precisó, en primer lugar, que el referéndum es un derecho de la ciudadanía, mas no del presidente; pues así está desarrollado en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley 26300).

En regiones. Ejecutivo realizó la sexta sesión descentralizada del Consejo de Ministros. Foto: PCM

Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Sosa precisó que actualmente la mencionada ley no desarrolla un procedimiento de consulta para una nueva Constitución.

“Según la normatividad actual, lo que se puede someter a consulta son solo iniciativas legislativas. No se puede convocar a un plebiscito para responder si están de acuerdo o no con una nueva Constitución u otro tipo de consulta”, precisó.

En su opinión, el presidente Castillo tendría que plantear primero la modificación de la Ley 26300 para incluir el formato de consulta plebiscitaria.

“Conforme al ordenamiento actual, no es posible. El presidente primero debería enviar al Congreso una propuesta de reforma legislativa para incluir ese tipo de consultas en el referéndum”, enfatizó.

Por su parte, el constitucionalista Omar Cairo destaca del mensaje del presidente Castillo el hecho de que el proyecto anunciado será planteado con apego a la Carta Magna.

Cairo considera que el único camino para que este referéndum anunciado por Pedro Castillo funcione sería la reforma del artículo 206 de la Constitución.

Dicho artículo solo establece dos caminos para la modificación parcial o total de la Constitución: mediante votación calificada en dos legislaturas consecutivas y la aprobación con 66 votos más una ratificación vía referéndum.

Lo propuesto por Castillo implicaría modificar este artículo para incorporar una tercera modalidad, que es el referéndum.

Luciano López consideró que el proyecto enviado por el Ejecutivo podría ser también de un modo más directo sobre la convocatoria a una asamblea constituyente.

Pedro Castillo a lo largo de su gobierno se ha referido a la posibilidad de una asamblea constituyente, una de sus promesas de campaña. Foto: Presidencia

“La Constitución establece que toda reforma debe pasar por el Congreso. El camino tendría que ser que presente el presidente el proyecto de ley y el contenido del texto sería la convocatoria a una asamblea constituyente, pero primero tiene que pasar la aduana de la Comisión de Constitución”, explicó anoche en RPP.

Sin respaldo en votos

Cualquiera sea la fórmula que plantee el Ejecutivo, el proyecto deberá pasar primero por la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Patricia Juárez y donde, por lo demás, Perú Libre y sus aliados no son mayoría para lograr, al menos, la aprobación de un dictamen.

En opinión de la constitucionalista Beatriz Ramírez, el presidente Castillo solo está apelando a un discurso demagógico. “Es obvio que esto no va a ser aprobado. No tiene ni siquiera las condiciones para pasar en la Comisión de Constitución”, comentó en RPP.

Rechazo en el Congreso

Desde el Parlamento, ayer mismo surgieron voces en contra. La fujimorista y presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, opinó que “el pueblo no quiere una asamblea constituyente”.

El legislador Diego Bazán (Avanza País) consideró que ante el anuncio de Castillo ya sería necesario aprobar en el Congreso la reducción del mínimo de votos para la vacancia.

El constitucionalista Juan Manuel Sosa consideró que podría avanzar una propuesta vinculada con la reducción de votos para la vacancia, pero acompañada del adelanto de las elecciones generales, como una salida a la crisis.

En tanto, Castillo sigue sin convocar el Consejo de Estado. La presidenta del PJ, Elvia Barrios, afirmó que el presidente le dijo que lo haría pronto.

Aníbal Torres habla de un posible golpe

El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, deslizó ayer en Cusco que un sector de las Fuerzas Armadas tendría la intención de apoyar un posible golpe de Estado.

“Un sector viene buscando la vacancia del presidente, pero tengo que advertirles que el plan no acaba ahí, altos miembros militares se van a pronunciar en el mismo sentido (vacancia) para dar un golpe de Estado”, expresó.

El congresista y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas José Williams precisó que un plan militar de los oficiales o el personal militar que está en actividad no es posible “porque ellos son personas responsables que obedecen a la Constitución”.

Infografía - La República

Reacciones

Omar Cairo, constitucionalista

“El proyecto que presente el presidente Castillo debe ser la reforma constitucional del artículo 206 para incorporar un tercer camino para el cambio de la Constitución, que sería el referéndum”.

Juan Manuel Sosa, constitucionalista

“Conforme al ordenamiento actual, no es posible. El presidente primero debería enviar al Congreso una propuesta de reforma legislativa para incluir ese tipo de consultas en el referéndum”.

José Naupari, especialista electoral

“El referéndum es un derecho ciudadano que se ejerce mediante la recolección de firmas con un proyecto de ley que se somete a consulta. El presidente no puede arrogarse el ejercicio de ese derecho”.

Beatriz Ramírez, constitucionalista

“Yo creo que esto no va a ser aprobado. Es obvio que no lo será. No tiene ni siquiera las condiciones para pasar en la Comisión de Constitución (del Congreso)”.