Hildebrandt: “La izquierda no es esta vocación por la acefalía y el asambleísmo sin norte ni autoridad”

Ante la convulsionada situación política y social que se vive en el Perú bajo la promesa de un gobierno de izquierda, el periodista César Hildebrandt señaló que el presidente Pedro Castillo, el primer ministro Aníbal Torres, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y los congresistas Guillermo Bermejo (Perú Democrático) y Guido Bellido no son representantes de tal ideología.

“ La izquierda no es esta vocación por la acefalía y el asambleísmo sin norte ni autoridad . Es lógico que un régimen sin líder y sin propuestas crea que el grito y la consigna son suficientes. Pero no puede ser de izquierda un régimen que no cree en el pueblo organizado, sino en la turba instigada por quienes asumen que el país se refundará a partir de una carretera bloqueada con troncos y piedras”, escribió en el semanario Hildebrandt en sus trece.

De esta manera, recordó que en las últimas semanas se han realizado manifestaciones y protestas en todo el país exigiendo las promesas de campaña como la segunda reforma agraria o la asamblea constituyente, pero afirmó que ambas no pueden ser llevadas a cabo, puesto que no tienen respaldo suficiente y ni siquiera pueden ser planteadas “por un Gobierno que ha demostrado una siniestra incompetencia”.

“ Pocas veces el país que amamos y que tanto nos ofusca se ha visto tan poco viable como ahora. Nada, excepto la exaltación, nos puede unir . Y el Gobierno, que podría hacer de árbitro paternal, está dedicado abiertamente a cavar en el abismo que, por gravedad, habrá de devorarnos”, acotó.

Hildebrandt considera que mesas de diálogo no funcionarán con esta clase política

César Hildebrandt consideró que las mesas de diálogo que están intentando instaurarse, como el Acuerdo Nacional anunciado por el jefe de Estado, podrían funcionar si “hubiera en la clase política una apuesta por la razón”. Pero -opinó- que el único interés de los políticos es mantenerse en el cargo.

“ Un ágrafo consejero les susurra ‘duro, luego existo’. Es Descartes interpretado por Acuña ”, refirió el también escritor.

En tanto, hizo hincapié en reflexionar sobre el descontento nacional que se está evidenciando cada vez más en las distintas provincias. Según indicó, Vladimir Cerrón toma esto como algo positivo.