Antauro Humala: las veces que el PJ rechazó sus recursos para salir de prisión

Han pasado 17 años desde el Andahuaylazo, suceso en el que Antauro Humana fue condenado a 19 años de prisión efectiva por la Corte Suprema del Perú. Por este motivo, el cabecilla etnocacerista está cumpliendo su pena en el penal Piedras Gordas desde el 2005 por los asesinatos imputados de cuatro policías.

Pese a la sentencia del Poder Judicial, el hermano del expresidente Ollanta Humala ha solicitado en muchas ocasiones su salida, tras seguir declarándose inocente de los cargos que se le imputan. Sin embargo todo parece indicar que Humala seguirá tras las rejas hasta el 2024, año en el que culmina su condena. A continuación, un recuento de todos los mecanismos adoptados por el hijo de Isaac Humala para obtener su liberación.

PUEDES VER: Gobierno precisa que Antauro Humala no cumple con condiciones para recibir un indulto

El pedido de indulto

Este es el más reciente intento de Antauro Humala por salir de la cárcel antes de lo dictaminado por la Corte Suprema. El pedido surgió en el mes de agosto de 2021, luego de que la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales recibiera el expediente de indulto común de Humala Tasso.

La solicitud de indultos tomó relevancia en febrero de este año al surgir rumores de diversas fuentes penitenciarias que indicaban que la presidenta del INPE, Susana Silva Hasembank, habría estado sufriendo presiones por parte del gobierno.

Los rumores sobre este posible perdón a la condena han sido desmentidos estos últimos días por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante un comunicado. La institución anunció que la Comisión Ordinaria de Gracias Presidenciales resolvió declarar improcedente el pedido de indulto por no cumplir con los supuestos establecidos en el Decreto Supremo N°004-2020-JUS.

PUEDES VER:

En el último comunicado del Minjusdh, la entidad gubernamental precisó que el expediente no cumplía con los supuestos ni las condiciones de un indulto común y que existe una norma que establece la improcedencia del mismo por tratarse de un condenado por secuestro.

El pedido de habeas corpus

Este es un recurso usual que Humala Tasso solicitó durante todo el 2020 con el objetivo de poder proceder con su candidatura para las elecciones del 2021. En un informe de La República se determinó que el hijo de Isaac Humala había presentado un total de 12 habeas corpus en un periodo de siete meses con diferentes argumentos.

El último pedido solicitó la liberación Humala por tener derecho a la redención excepcional de pena, más conocida como 1x1, que fue presentada con el fin de descongestionar los penales por la pandemia ; no obstante, este beneficio no le correspondía porque no se podía aplicar a reos condenados por delitos como el de secuestro, cargo por el que ha sido sentenciado Humala Tasso.

En otro pedido de hábeas corpus, intentaron variar la prisión efectiva por la detención domiciliaria, el cual fue declarado infundado. Estos recursos tuvieron diferentes destinatarios, dentro de los cuales figuraban el INPE, el Poder Judicial, la Contraloría y la Junta Nacional de Justicia, todos con el principal objetivo de salir en libertad.

Tras una serie de negativas y apelaciones, Humala perdió la oportunidad de participar en los comicios electorales del 2021. El último de estos recursos fue presentado en octubre del año pasado y se trata de un habeas corpus destinado al TC, solicitud que también resultó rechazada por la entidad.

No acepta su condena, Antauro Humala debe estar preso hasta enero 2024, pero continúa buscando maneras de salir antes de la carcel. Foto: difusión

La libertad condicional

En septiembre del 2019, con miras a las elecciones y antes del festín de hábeas corpus interpuestos en el 2020, Humala había intentado optar por la libertad condicional como una medida para salir de la cárcel.

La defensa de Antauro Humala, Carmen Huidobro, presentó una solicitud formal ante el INPE con la finalidad de optar por la libertad condicional. Huidobro mencionó que Humala ya había cumplido una serie de requisitos para salir.

Los requisitos constituyen el haber pagado el 10,5% de su reparación civil, además de haber superado tres cuartas partes de su condena, contar con arraigo profesional por ser director de un medio, tener un arraigo familiar por estar casado desde diciembre del 2017 y contar con un sustento económico por ser pensionista del Ejército peruano.

Este recurso sería planteado nuevamente en julio del 2021, sin embargo, en ambas oportunidades, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedentes estos manuscritos.

PUEDES VER: TC rechaza recurso de Antauro Humala que buscaba su libertad por caso Andahuaylazo

Pedido de Amnistía

En el 2011, con el ascenso de Ollanta Humala a la presidencia, se inició el debate político sobre la liberación de su hermano Antauro por medio de una Amnistía, cuyos principales impulsores fueron Omar Chehade y Daniel Mora.

Ambos personajes cumplían, en ese entonces, los puestos de congresistas, además de estar a cargo de dos carteras importantes en el gobierno de Ollanta Humala: Chehade en calidad de segundo vicepresidente y Daniel Mora en el cargo de ministro de Defensa.

El debate se intensificó tras las declaraciones de Antauro Humala, que manifestó: “La mesa está servida para mi salida”. No obstante, estas ideas fueron rápidamente retiradas de la discusión debido al distanciamiento que ocurrió entre el expresidente Ollanta Humala y su hermano Antauro.

La Liberación de Humala como promesa de campaña de Perú Libre

En octubre del 2019 surgieron las primeras propuestas por parte de Perú Libre de liberar a Antauro Humala para conseguir los votos de aliados etnocaceristas y la cercanía de Virgilio Acuña al partido ahora oficialista.

Uno de los principales impulsores de la salida del guerrillero etnocacerista fue Guido Bellido, ex primer ministro de PL y congresista de la misma bancada, quien recordó a Pedro Castillo que la liberación de Humala era una de las promesas de campaña que se brindaron para convencer a un sector de reservistas seguidores de Antauro Humala.

Alex Flores fue uno de los legisladores que solicitaron la salida de la cárcel del hijo de Isaac Humala. En sus declaraciones, Flores lo consideró un preso político, pese al registro delictivo que tiene por sus crímenes en el levantamiento armado del Andahuaylazo.

Además, el legislador acotó que el levantamiento ejecutado por Humala había sido netamente político.