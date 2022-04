Congresista Soto: “La única solución es que asuma Dina Boluarte y se vaya Pedro Castillo”

Congresista cusqueño se suma a parlamentarios que piden la renuncia del presidente Pedro Castillo como salida a la crisis que vive el Perú. Dice estar dispuesto a dejar su cargo si es necesario. Que se vayan todos. Para Soto, la culpa de todo la tiene el Ejecutivo.

¿Cuál es la solución para calmar la convulslón social?

El presidente Pedro Castillo no tiene manejo político del país, la población se cansó de la improvisación de este gobierno y pide un cambio. Que renuncie el presidente al cargo para que asuma la presidencia la señora Dina Boluarte.

¿La renuncia es la única salida?

Por supuesto. No veo otra alternativa. Ese gabinete y el Ejecutivo no están haciendo nada. Hay muertos y no hay cambio. Para ellos (Ejecutivo) no ha pasado absolutamente nada. Hay una protesta generaliza dada por el mal actuar del presidente Castillo. No es responsabilidad del Congreso. Quien gobierna es el Ejecutivo.

Un gran sector pide que se vayan todos.

Si para que Castillo se vaya, el Congreso debe irse, estoy dispuesto a dejarlo todo con tal que haya un cambio en el país. Es mi posición personal. Si es necesario que los congresistas tengamos que irnos, yo particularmente no tengo ningún problema, con el mayor gusto.

¿El congreso no es culpable también de la crisis?

Como bancada siempre hemos apostado por la gobernabilidad del país. Cuando el Ejecutivo solicitó dar voto de confianza a los gabinetes, hemos dado esa oportunidad para que pueda gobernar de mejor forma. No somos un congreso obstruccionista, golpista como mal lo llaman. Al contrario, creo que hemos sido demasiados condescendientes con el gobierno de Pedro Castillo.

Apostar por la gobernabilidad no es votar por la vacancia. Ud. votó a favor de la vacancia

Cuando ya las cosas salen del contexto legal creo que hay que tomar acciones. Como congresista no voy a renunciar a mis derechos de utilizar los mecanismos que la Constitución me permite para dar mi voz de protesta, mi rechazo a una política que no es la más idónea en el país. Yo si he firmado el pedido de vacancia, he firmado a favor de la vacancia, me ratifico. Soy firme y consecuente con mis principios. No soy como los otros de quienes se dice habrían negociado y habrían intereses particulares para cambiar su voto. Firmaron moción, pero cambiaron en votación, esas cosas no van conmigo.

Más del 80% de la población rechaza al Congreso, según las últimas encuestas. ¿No debe haber una autocrítica?

Yo si tengo trabajo positivo en beneficio del Cusco. Ayer hice aprobar el proyecto de ley para el hospital San Juan de Kimbiri, la carretera Pichari -Cieolopunku, entre otras cosas. Estoy llevando internet gratis a un colegio de San Salvador, algo que el gobierno no lo está haciendo. Yo como congresista lo he gestionado. Yo sí creo que estoy cumpliendo mi función de fiscalización, legislación, representación. He fiscalizado duramente al Gore Cusco.

En Cusco lo cuestionan por una labor solitaria y no en conjunto con las autoridades

Con la corrupción no se conversa. No se dialoga. Par mi hay una corrupción en el gobierno regional que lidera el señor Jean Paul Benavente García. No por gusto consejeros regionales han denunciado esto ante la fiscalía especializada en criminalidad de Lima. Yo no puedo tener ese tipo de tratos con ese tipo de funcionarios. Mi labor se suscribe a lo que he propuesto en campaña. Es lo que estoy haciendo.

¿Cusco no merece una agenda regional?

Yo con los colegas congresistas del Cusco siempre votamos en conjunto, no es necesario reunirse en cuatro paredes del gobierno regional para dar a conocer que estamos unidos. Sí estamos unidos. Los proyectos de Cusco votamos los cinco a favor.