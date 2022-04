Alejandro Salas justificó pedido de renuncia a Sonaly Tuesta porque no debió criticar en público

En una entrevista que sostuvo con un canal de televisión, el encargado del ministerio de Cultura, Alejandro Salas, intentó justificar la renuncia que se le ha solicitado a Sonaly Tuesta , actual viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, calificando sus expresiones como innecesarias y desafortunadas.

“Ella pudo haber conversado con el premier para que le explique la situación y él seguramente pudo haberle pedido hasta disculpas personales si es que no le gustó el ejemplo. Pero en un acto público ponerse en una situación en la que de una u otra forma establece algo en contra de premier, no era algo necesario ni afortunado (sic)”, indicó Salas.

El ministro se expresó también sobre la capacidad de disentir de la exviceministra: “Si no se sintió cómoda con las palabras del premier, no debió esperar que le soliciten una renuncia, debió renunciar en el acto y no decirlo y seguir en un cargo con un premier que no la representaba”.

Para aclarar las acciones de la cartera de Cultura, Alejandro Salas aseveró que no se le está botando, pero si una persona expresa un malestar ante las acciones de un superior, esta persona no seguirá conduciendo al día siguiente, dando por sobreentendida su renuncia.