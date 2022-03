Arequipa: congresista Quito apoya ley para reducir posible multa a políticos

El congresista arequipeño Jaime Quito Sarmiento viene impulsando la norma que reduce infracciones electorales por campaña. El 30 de marzo, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el dictamen que busca reducir las sanciones a los candidatos que no informaron sobre cómo financiaron su campaña electoral . Las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú impulsan está iniciativa que ya está lista para debatirse en el pleno.

La Ley de Organizaciones Políticas (LOP) establece que los candidatos que no informen el uso de estos recursos a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), serán penalizados con un multa no menor de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) hasta 30 IUT. Si se aprueba la modificación la sanción no sobrepasara las 5 UIT.

El principal promotor del proyecto es Waldemar Cerrón de Perú Libre. Votaron a favor 12 congresistas de esa comisión, entre ellos Jaime Quito. El parlamentario justamente tiene un proceso por gastos de campaña. El 27 de marzo del 2021, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le abrió un procedimiento administrador sancionador.

Esto por recibir aportes de una fuente indebida cuando postuló a la alcaldía de Paucarpata en la Elecciones Municipales Regionales 2018 .

Quito se lanzó por el partido político Perú Libertario. Presentó su rendición de ingresos y gastos de campaña el 16 de noviembre del 2018. Entre los aportes recibió uno de la Radiodifusora del Sur IERL en especie por S/300. Pero las organizaciones políticas no pueden recibir ningún tipo de aporte de personas jurídicas con fines de lucro. El que lo haga será multado con un monto equivalente al recibido.

Con la norma que promueve Quito junto a su bancada, se beneficiaron buena cantidad de candidatos. Solo por la Elecciones Municipales y Regiones 2018 no presentaron información por campaña 225 candidatos que representa un 24%. Mientras que presentaron fuera del plazo 89 postulantes (9%). Solo hay un nivel de cumplimiento de 75%.

En cuanto a las Elecciones Complementarias al Congreso del 2020, solo cumplió un 60% de candidatos. De 80 en total, 52 no presentaron y 23 lo hicieron fuera del plazo.