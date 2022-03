Congreso: audio con gemidos se filtra durante exposición de viceministro Juan Carrasco

Bochornoso. Un audio erótico, en el que se reproduce gemidos, se filtró mientras el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respondía a las interrogantes formuladas por los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Sucedió este miércoles 30 de marzo cuando el exministro del Interior y de Defensa rendía su versión respecto a las reuniones que sostuvo el presidente Pedro Castillo en la residencia del jirón Sarratea (Breña). De pronto, del micrófono de uno de los congresistas —aún no identificado— que participaba en la sesión, se reprodujo el audio de contenido sexual.

La sala quedó en silencio ante la inoportuna filtración del audio que interrumpió la exposición de Carrasco Millones. Luego del incidente, la sesión se reanudó con normalidad sin que ninguno de los participantes cuestionara lo sucedido.

Juan Carrasco sobre visita a Sarratea: “No conozco a Karelim López, no la tengo en mi teléfono”

En diálogo con la prensa, el exministro de Defensa y del Interior, Juan Carrasco Millones, optó por marcar distancia de la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

El viceministro de Justicia descartó tener algún vínculo de amistad con la investigada e insistió en su versión sobre que nunca la ha visto personalmente.

“Respecto a las investigaciones (sobre las visitas a Sarratea), yo no tengo vinculaciones, no conozco a la Sra. Karelim López, nunca la he tenido en mi teléfono, nunca hemos conversado. Yo me he dado cuenta de que hemos coincidido en Sarratea recién cuando salió el reportaje, cuando pude verlo”, declaró en los exteriores del Parlamento.