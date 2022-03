Cueto duda de asistencia de Castillo este lunes 28, pese a confirmación: “No le creo”

El congresista José Cueto de Renovación Popular se mostró desconfiado pese a la confirmación del presidente de la República, Pedro Castillo, de que acudirá personalmente el próximo lunes 28 de marzo a la sesión del pleno del Congreso, donde se debatirá y votará la moción de vacancia presidencial. El integrante de la oposición señala que tiene sus reservas y esperará que el jefe de Estado no decida, a última hora, mandar a su abogado en su representación.

“A mí no me sorprende, yo desde que inició este gobierno, he dicho que no le creo al Sr. Castillo. Ayer lo he escuchado en la plaza con su megáfono tratando de revivir el tema de la lucha de clases, parece ser que es el único discurso que tiene cuando se ve arrollado. Ojalá que vaya el día lunes, yo sigo teniendo mis dudas”, declaró a Canal N.

La confirmación del jefe de Estado llegó este último lunes 21, durante una visita del mandatario a algunos colegios de Chosica: “Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré; si me citan a un rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, señaló.

Renovación Popular seguirá empujando la vacancia pese a falta de apoyo

Hasta el momento, los promotores de la moción de vacancia no cuentan con los 87 votos necesarios para sacar del cargo al presidente Castillo. Bancadas como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y los no agrupados del Partido Morado no han definido un voto unánime. Mientras que, del otro lado, el bloque oficialista conformado por Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático tiene asegurados 44 votos en contra.

En respuesta a ello, José Cueto aseguró que, pese a que no se tienen los 87 votos para sacar del cargo al jefe de Estado, Renovación Popular continuará impulsando la vacancia de Pedro Castillo: “Definitivamente (siguen apoyando la vacancia), nosotros mismos hemos presentado la moción y vamos a seguir con ella hasta el final”, agregó.