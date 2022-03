Jorge Muñoz: “Si yo fuese congresista, no le hubiese entregado el voto de confianza al gabinete”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció respecto al voto de confianza que le otorgó el Congreso de la República al gabinete ministerial que preside Aníbal Torres la madrugada del último miércoles 9 de marzo. El burgomaestre afirmó que si él hubiese estado en el lugar de los legisladores, no le hubiera brindado la investidura a este cuarto equipo ministerial.

En ese sentido, recordó que el presidente de la República, Pedro Castillo, prometió que iba a colocar en su Consejo de Ministros a las personas más capacitadas, pero nuevamente colocó funcionarios con cuestionamientos.

“ Si yo fuese congresista, no le hubiese entregado el voto de confianza por varias razones. Entre ellas porque el presidente de la República dijo que iba a llamar a los mejores cuadros , que iba a ser un gabinete de ancha base y que iba a tener personas capacitadas”, señaló Muñoz Wells para la prensa mientras realizaba trabajo de supervisión para la ampliación norte del Metropolitano.

“Vemos que no es un gabinete de ancha base, vemos que hay personas que están cuestionadas, que no tienen la capacidad del caso y sin embargo se les ha dado una confianza que creo no merecía”, agregó.

Asimismo, Jorge Muñoz recordó la falta de paridad que existe dentro de este nueva conformación de ministros que encabeza Aníbal Torres, pues solo hay tres mujeres como titulares de cartera.

“ Es un gabinete prácticamente solo de hombres, hay solo tres mujeres, entonces tampoco hay un mensaje de equidad . Hay mujeres muy capacitadas que podría estar en ese gabinete, pero no se ha hecho el mayor esfuerzo en ese sentido”, dijo.

Voto de confianza

Durante la madrugada del último miércoles 9 de marzo, el Consejo de Ministros consiguió que el Pleno del Congreso le brindará la confianza después de largas horas de exposición y debate que comenzó desde las 4.00 p. m. del día anterior.

Tras una ajustada votación de 64 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones, el equipo de 19 ministros obtuvo el visto bueno del Legislativo. El gabinete Torres necesitaba el respaldo de la mitad más uno de los congresistas presentes en la sesión, que en esta oportunidad fueron 127.