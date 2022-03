Zamir Villaverde denunciará a Nakazaki por asegurar que amenazó de muerte a Karelim López

El empresario Zamir Villaverde adelantó que denunciará al abogado César Nakazaki por afirmar en un programa de televisión que él amenazó de muerte a su defendida, la empresaria y lobista Karelim López, quien se viene acogiendo a un proceso de colaboración eficaz. Consideró que ha sido víctima de difamación y calumnia por parte del penalista.

“Es una estrategia del abogado pretender trasladar toda responsabilidad de su patrocinada hacia otras personas y entre esas personas refiere mi nombre. (…) Dicho sea de paso, estoy presentado una demanda y una denuncia contra el abogado Nakazaki frente a los dichos de mi persona”, expresó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En este sentido, Villaverde señaló que Karelim López ha mentido en el testimonio que brindó a la Fiscalía: “No he asistido ni me he reunido con el presidente Pedro Castillo, ni en el pasaje Sarratea ni tampoco en Palacio de Gobierno. Soy un empresario exitoso que he salido adelante, que he sabido progresar en este país, y me apena mucho que un tema político me venga a alcanzar a mí y pretenda hacerme un daño”, agregó.

Villaverde estuvo preso por asalto con arma de fuego

De acuerdo a atestados policiales a los que tuvo acceso La República, el empresario Zamir Villaverde, sindicado por Karelim López como el brazo operativo encargado de repartir obras en el Gobierno del presidente Pedro Castillo, estuvo preso en el 2007 por un asalto a mano armada en el restaurante Donatello, ubicado en Miraflores,

En efecto, Zamir Villaverde, empresario cercano a los hijos y los sobrinos de Pedro Castillo, según el testimonio de Karelim López a la Fiscalía, fue detenido por los efectivos de la Policía tras una persecución donde se logró capturar a cuatro hombres, entre ellos el mencionado Villaverde.