Darwin Espinoza sobre María del Carmen Alva: “La señora quiere ser presidenta del país”

El parlamentario de Acción Popular Darwin Espinoza manifestó que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien también pertenece a la misma bancada, está interesada en que proceda la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo para que pueda asumir la presidencia de la República.

Al respecto, el legislador alegó que Alva Prieto, a través de llamadas o mensajes de texto, se comunica con sus correligionarios para ser apoyada en iniciativas que le permitan alcanzar sus objetivos. Asimismo, indicó que “no habla por hablar”, sino que todo está fundamentado.

“La señora (María del Carmen Alva) está interesada en que haya vacancia. La señora quiere ser presidenta del país. Eso es verdad. (Me baso) en sus comentarios, sus escritos dentro del grupo, a las llamadas por teléfono a los congresistas. Todo es fundamentado. No hablo por hablar ni para calumniar a la persona. No solo he sido yo, sino varios congresistas que hemos sido mensajeados para apoyarla”, dijo el congresista de la lampa en entrevista a Canal N.

Voto de confianza: ¿quiénes son los congresistas de Acción Popular que respaldaron al gabinete?

El gabinete Torres recibió el voto de confianza en la madrugada de este miércoles 9 de marzo con 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones. El grupo de ministros recibió la investidura por parte del Parlamento tras varias horas de debate en el hemiciclo.

Fueron parlamentarios de las bancadas de Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Perú Democrático, Juntos por el Perú, Podemos Perú y Somos Perú quienes apoyaron al equipo presidido por Aníbal Torres.

Sorprendió la participación de la bancada de la lampa, tras la polémica respecto a un grupo de cinco legisladores acciopopulistas, denominados como ‘Los Niños’, que presuntamente apoyarían los requerimientos del presidente Pedro Castillo.

La mayoría del grupo parlamentario decidió sufragar a favor del voto de confianza, con solo dos congresistas que se opusieron: Karol Paredes y Edwin Martínez. Este último había sido acusado de presuntamente formar parte de ‘Los Niños’.