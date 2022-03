Gobierno oficializa renuncia de Juan Silva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Este lunes, en una sesión extraordinaria de El Peruano, se oficializó la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien presentó su dimisión a dicho cargo minutos antes que se vote en el Congreso la moción de censura en su contra.

En la resolución suprema 106-2022-PCM, se acepta la renuncia de Silva Villegas al MTC y se le da “las gracias por los servicios prestados a la Nación”. El dispositivo legal lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres.

Gobierno oficializa renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Foto: captura

Juan Silva renunció, a pesar de que en horas de la tarde descartó alejarse del despacho de Transportes y Comunicaciones tras la declaración ante la Fiscalía de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien lo acusó de formar parte de una presunta organización criminal.

“Quiero decirle al pueblo peruano que acá está el ministro de Transportes, libre de las acusaciones que anoche hicieron por los medios de comunicación, por eso quiero rechazar tajantemente estas acusaciones”, indicó el extitular del MTC en conferencia de prensa.

En dicha rueda, Silva Villegas también negó conocer a López Arredondo y al exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, quien también formaría parte de la supuesta red criminal que lideraría el mandatario desde la Casa de Pizarro.

“Yo no sé ni quién es, nunca ha trabajado conmigo, nunca ha compartido nada conmigo, ese personaje lo conozco porque ha estado en Palacio y de sus cosas no sé absolutamente nada. Problema de él si tiene problemas, que lo vea la justicia”, dijo.

En relación a Karelim López, el exministro sostuvo que “ella ha tenido contrataciones con el MTC los años anteriores y debe tener por acá su relación con algunos funcionarios”.

“Por esa naturaleza debe ser que tiene información. Entiendan que ella a mí no me conoce y yo no la conozco, y de una persona que no conozco no debo mencionar su nombre, por respeto”, agregó.