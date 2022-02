Ministro de Energía y Minas sobre inicio de investigación en su contra: “Hasta a mí me sorprende”

El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, aseguró que nunca ha tenido problema alguno con la justicia. El titular del Minem dio dicha declaración luego de que la Fiscalía de Junín iniciara una investigación en su contra por el presunto delito contra la administración pública, bajo la modalidad de peculado, en su gestión como director regional de Energía y Minas en dicha región.

“Hay tantas cosas que han hablado de nosotros, de mi persona, y la verdad que hasta a mí me sorprende. Pero yo he trabajado desde 1983, que es el año en el que me he graduado, y nunca he tenido ningún problema con la justicia”, afirmó Palacios en la recepción de un lote de vacunas pediátricas contra la COVID-19 en Callao.

La diligencia contra el titular del Minem tiene un plazo de 120 días y también incluye al actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas.

La investigación fiscal se da luego de que Rodolfo Esteban Ccora denunciara ante el Ministerio Público que en la administración de Palacios Pérez se hicieron presuntos gastos innecesarios para trasladar la oficina regional de Minas de Huancayo a La Oroya en el marco de un proceso destinado a formalizar a mineros.

Carlos Palacios designó a abogado de la madre de Vladimir Cerrón en el Minem

El 10 de febrero, Carlos Palacios nombró a Loly Wider Herrera Lavado, abogado de la madre de Vladimir Cerrón en un caso de difamación, como el nuevo secretario general del Ministerio de Energía y Minas.

La decisión fue oficializada con la resolución ministerial n.º 045-2022-MINEM/DM, publicada en una edición extraordinaria del diario El Peruano.

Otra designación cuestionada en la gestión de Palacios Pérez frente al Minem es la de David Fernando Caballero Llanos como jefe de gabinete de asesores. Caballero Llanos es el actual dueño de Radio Disco, también conocida como Radio Latina, que en el último proceso electoral impulsó la campaña de Pedro Castillo a la presidencia.