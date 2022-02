¿Qué posturas tienen las bancadas frente al próximo pedido de confianza del gabinete ministerial?

Este miércoles 16 de febrero, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, señaló que el próximo 8 de marzo el gabinete ministerial, liderado por Aníbal Torres, tendrá que acudir al Pleno del Parlamento a informar sobre su política de Gobierno y solicitar la cuestión de confianza. Este es el tercer gabinete del presidente Pedro Castillo que realizará esta solicitud al Legislativo.

Seguidamente, durante una conferencia de prensa, el primer ministro se pronunció respecto a la fecha fijada por la titular del Parlamento y señaló que desde la PCM la han aceptado, por lo que acudirán hasta el Congreso en menos de un mes.

Hasta el momento, solo la bancada de Perú Libre se ha reunido con Aníbal Torres, como parte de las rondas de diálogo con todas las agrupaciones parlamentarias. En ese sentido, en los próximos días, el titular del gabinete conversará con el resto.

Perú Libre

El último martes 15 de febrero, el vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, se pronunció luego de la reunión que mantuvieron con el presidente del Consejo de Ministros y aseguró que le darán todo el respaldo a este cuarto equipo ministerial que acompaña al jefe de Estado.

“Hemos tenido una primera reunión con el premier Aníbal Torres. Fue una reunión fructífera e importante, donde hemos sentido el respaldo del Ejecutivo y el respaldo del premier. No solamente a nuestra bancada, sino a las demás bancadas que seguramente en esta semana van a conversar”, indicó Cerrón Rojas para la prensa.

“Estamos convencidos de que el diálogo, la concertación y la coherencia política va a llevar a nuestro país adelante. Nosotros, luego de esta sesión, hemos acordado respaldar al 100% a este gabinete de Aníbal Torres ”, agregó.

Juntos por el Perú

Por su parte, la bancada de Juntos por el Perú fue citada a reunirse con Torres Vásquez en la PCM este jueves 17 de febrero desde las 12.00 p. m.. Ante ello, la vocera de la agrupación, Ruth Luque, confirmó su participación en esta ronda de diálogo.

“ Vamos a participar y escucharemos qué nos dice el premier, cuáles son las políticas que priorizará el gabinete y conforme a ello veremos el tema del voto de confianza (...) Para nosotros, dialogar es parte de la democracia, significa escuchar y buscar resolver los problemas. Nosotros nunca nos negaremos a esa posibilidad”, declaró para Andina.

Podemos Perú

El último martes, el congresista de la bancada Podemos Perú Enrique Wong anunció que se reunirán con Aníbal Torres este jueves, pero no especificó a la hora en la que se realizará.

“ Sí (acudiremos a la PCM), no tenemos nada que ocultar. El día jueves hemos sido invitados para intercambiar ideas . Nosotros vamos a proponer que todo lo que tenemos que hacer es el desarrollo económico”, señaló para la prensa tras haberse reunido con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, el último 10 de febrero, el vocero de la bancada, Carlos Anderson, ya había adelantado, mediante sus redes sociales, que no les daría el voto de confianza al gabinete ministerial.

“Votaré en contra del cuarto gabinete encabezado por Aníbal Torres. Y de darse una moción de vacancia, votaré a favor sin dudas ni murmuraciones”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Somos Perú

Poco después de la juramentación del nuevo Consejo de Ministros, el vocero de la bancada de Somos Perú, Wilmar Elera, sostuvo que les han dado el beneficio de la duda. En ese sentido, se reunirán con el gabinete este jueves a las 10.00 a. m..

“Desde nuestra bancada dudamos en que este gabinete haya sido creado para cerrar el Congreso, le damos el beneficio de la duda y esperamos empiecen lo más pronto a trabajar para generar empleo, reactivar la economía y la salud”, escribió en sus redes sociales.

Alianza para el Progreso

Por su parte, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, sostuvo que la agrupación parlamentaria de este partido escuchará la presentación del primer ministro y, en ese momento, ellos decidirán si otorgan la confianza.

“Como partido y bancada vamos a escuchar cuando vaya el presidente del Gabinete a exponer cuáles son las políticas que se implementará, y hay que meditar, no es fácil. Creo que hay una gran responsabilidad de las bancadas y creo que APP va a tomar la decisión el día que el premier vaya al Congreso”, declaró para la prensa.

Además, la bancada de APP tiene programada una cita con Aníbal Torres también para este jueves 17 de febrero desde las 10.00 a. m..

Acción Popular

Del lado de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara también se mostró abierto al diálogo con el titular del gabinete y a un eventual voto de confianza, pero enfatizó en que primero se debe hacer una agenda de trabajo.

“Primero tenemos que escuchar al presidente del Consejo de Ministros generar una agenda de trabajo. Si están dispuestos ellos a cumplir una agenda de trabajo en conjunto, no va a haber problema y habrá voto de confianza ”, aseveró de declaraciones a la prensa.

Previamente, el último miércoles 15 de junio, emitió un comunicado en el que se propone organizar una Mesa de Diálogo con el titular de la Presidencia del Consejo de MInistros (PCM), Aníbal Torres, a fin de encontrar la manera de salir de la crisis política.

Renovación Popular

Este miércoles en la conferencia de prensa del Congreso, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se mostró a favor de mantener un diálogo con el Ejecutivo previo al pedido de confianza.

“Hay disponibilidad para el diálogo y creo que debemos hacerlo porque es un arma del Parlamento que hay que usar. Tenemos que darnos un periodo de tregua para encontrar una agenda mínima común que nos permita caminar hacia adelante ”, resaltó.

No obstante, en declaraciones previas para RPP señaló que, antes de pensar en si otorgan la confianza, Aníbal Torres tenía que salir del cargo de presidente del Consejo de Ministros.

Fuerza Popular

Este miércoles en el pronunciamiento de voceros parlamentarios que se realizó en el Palacio Legislativo, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, señaló que están dispuestos a dialogar con el titular del gabinete ministerial, pero espera que se contacte con ellos.

“Generalmente siempre escuchamos al presidente del Consejo de Ministros, la única excepción que hicimos fue con el señor Valer porque era casi una burla para nosotros que sea primer ministro. Siempre Fuerza Popular estará dispuesto a escuchar. Lo que no vamos a hacer es acudir a invitaciones por WhatsApp ni por encargo de otros. Si el primer ministro tiene a bien llamarme, sabe cuál es mi número ”, manifestó.

Avanza País

La mañana de este 16 de febrero, el congresista de Avanza País Juan Burgos reveló que su bancada ha sido invitada a dialogar con el primer ministro, pero aseguró que no participará si no se retiran la denuncia constitucional en contra de María del Carmen Alva y otros congresistas que se reunieron en un hotel miraflorino para presuntamente planear la vacancia presidencial.

“Si retiran las denuncias que se han presentado contra algunos congresistas, entonces podremos dialogar”, detalló para RPP.

Perú Democrático

La ministra de Trabajo y congresista de la bancada de Perú Democrático, Betssy Chavez, señaló que espera que al gabinete se le otorgue la confianza para trabajar todo lo que tienen previsto desde el Ejecutivo.

“Como indicó el premier, pediremos el voto de confianza dentro del plazo de los 30 días, pero que esos días no signifiquen un día más para ver más argucias legales que contravengan la Constitución, sino que signifiquen dar el voto de confianza a un gabinete que quiere trabajar por las políticas generales del Gobierno y sobre todo trabajar por el consenso en el país”, declaró.

Al pertenecer a esta agrupación, se presume que todos sus miembros votarán a favor de brindar la confianza, pero de igual modo mantendrán una reunión con Torres Vásquez este jueves 17 de febrero.

Partido Morado

Los congresistas no agrupados, que llegaron al Congreso con el Partido Morado, anunciaron que no le otorgarán la confianza a este cuarto gabinete ministerial encabezado por Aníbal Torres.