Pedro Castillo respalda al ministro Hernán Condori pese a rechazo de gremios médicos

La reacción de los gremios médicos no se hizo esperar ante el respaldo que el presidente Pedro Castillo otorgó al recientemente nombrado ministro de Salud, Hernán Condori, con lo cual el mandatario evidenció su decisión de no cambiar al titular de esta cartera, tal como lo exigen distintas organizaciones de médicos.

Ellos rechazaron las expresiones del jefe del Estado, quien dijo que “hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital para hacer una alianza de la posta con la escuela”.

Castillo también pidió al Congreso declarar en emergencia la salud y la educación.

Representantes del Colegio Médico del Perú, de la Federación Médica Peruana y del Sindicato de Médicos de la Seguridad Social ratificaron su postura y expresaron su decisión de salir a las calles para lograr un cambio en la cabeza del Ministerio de Salud.

El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, consideró lamentable la opinión del presidente.

”No se trata de que un médico de la chacra venga y conozca la salud. Es un comentario totalmente inadecuado e inoportuno, como si los médicos de la chacra conocieran más como es el sistema de salud. No estamos contra los médicos generales, estamos contra un ministro que no tiene el perfil de gestión. Ahora, todos los gremios tenemos que coordinar para tomar medidas y salir a las calles a protestar, no nos queda otra alternativa. Si no nos escuchan de buena manera, nos obligan a tomar medidas de otra naturaleza”, sostuvo el dirigente.

Por su parte, Godofredo Talavera, de la Federación Médica Peruana, lamentó que una persona que no reúne requisitos y es cuestionado por la Contraloría esté dirigiendo el Ministerio de Salud.

”Hay muchas personas con capacidad para ese cargo. Una manera de protestar es haciendo plantones, paros y huelgas. Pero lo que es seguro es que no vamos a permitir que una persona que lucra con la medicina y que engaña a los pacientes continúe en el Ministerio de Salud”, anotó.

También criticó la designación de un empresario como jefe del gabinete de asesores y de un veterinario como asesor del Ministerio de Salud.

“Están sacando a gente técnica, preparada, que está luchando con esta pandemia, para poner a sus allegados sin ningún tipo de criterio ni capacitación. De inmediato haremos un paro. La huelga la vamos a analizar en una asamblea”, mencionó Godofredo Talavera.

El Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) también se pronunció. Su expresidente Teodoro Quiñones manifestó que hoy tendrá una reunión con el secretario general Manuel Vásquez para evaluar las medidas que tomarán.

“Nos ratificamos pidiendo la salida del ministro de Salud Hernán Condori y tendremos que tocar las calles nuevamente. Acuérdense de que Sinamssop enfrentó a Maraví y lo sacamos, hemos sacado a Molinelli, lo hemos sacado a Carhuapoma”, mencionó Quiñones.

En otro momento, el presidente Pedro Castillo también se refirió a la educación y pidió al magisterio tener paciencia y sumarse al reto. En esta línea, solicitó al ministro de Educación hacer un mapa sobre la infraestructura educativa nacional.

Señaló que después de haber gastado millones para enfrentar la pandemia, hoy toca atender la educación.

Para eso invocó a los partidos políticos, al Congreso de la República, a la Iglesia y a los gobiernos regionales y locales a atender las necesidades que hoy tienen los pueblos.

El dato

FFAA a las calles. Pedro Castillo anunció que van a sacar a las Fuerzas Armadas “para combatir de una vez por todas al delincuente chico yal delincuente grande. No podemos frenarlos de otra forma, si no hacemos una tarea conjunta”, afirmó.