Mirtha Vásquez sobre Pedro Castillo: “El gran problema es este entorno más cercano que él tiene”

La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseveró que “el gran problema” en el Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, es el denominado “gabinete en las sombras”, que, según afirma, “influye mucho para que tome decisiones equivocadas”.

En entrevista con La República, al ser consultada sobre las críticas en su contra por una presunta renuncia tardía, Vásquez Chuquilín precisó que su dimisión podría haber causado mayor inestabilidad, por lo que hizo “muchos esfuerzos a la interna a pesar de las circunstancias”.

“Pero hay un momento en que una dice que su rol se agotó. Fue algo progresivo. Al principio yo no podía identificar bien dónde estaba ese cuello de botella, por qué no teníamos una mejor posibilidad de tener un presidente con un mayor liderazgo, y solo en estos últimos días me queda más claro –y ahora lo ratifico– que el gran problema es este entorno más cercano que tiene él y que influye mucho para que tome decisiones equivocadas”, afirmó.

La ex primera ministra evitó referirse a este círculo como “gabinete en las sombras”; sin embargo, reconoció que “eran personas que no han dado mucha apertura para que el presidente tenga vinculación con nosotros (Consejo de Ministros)”.

“A veces sentía que las decisiones que se tomaban se reevaluaban con ellos. El cambio de posición del presidente no se lo atribuyo a otra cosa que a su consejo (de los asesores)”, agregó.

Mirtha Vásquez sobre gabinete Valer: “No representan necesariamente a la izquierda”

En otro punto de la entrevista, Mirtha Vásquez expresó su asombro ante el gabinete que preside Héctor, grupo que calificó como un “mix de personas que no representan necesariamente ideológicamente a la izquierda”.

“Para mí resulta inadmisible que esas personas hayan asumido en un gabinete de un presidente que se define de izquierda. La mayoría viene de espacios más conservadores, derechistas”, sostuvo.

En relación a las denuncias por violencia familiar contra Valer Pinto, la expresidenta del Congreso señaló que no entiende “cómo no se puede haber evaluado los antecedentes de este señor”.