Torres ironiza sobre excarcelar a Humala: “Como no se puede por ley, haré que salte una pared”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, se pronunció sobre los rumores de una posible excarcelación del líder etnocacerista Antauro Humala, a quien en 2005 se le condenó a 19 años de prisión por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado en el marco del ‘Andahuaylazo’.

“Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la Policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, dijo Torres en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Según fuentes del Minjusdh, el Gobierno de Pedro Castillo buscaría otorgar el beneficio a Humala Tasso a través de la figura de redención de pena, es decir, reducir la condena mediante horas de trabajo y estudio.

Para ello, se requiere un informe del Instituto Nacional Penitenciario donde se convaliden las horas que el hermano del expresidente Ollanta Humala dedicó a dichas actividades. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas, Susana Silva Hasembank (presidenta del INPE) se habría opuesto a esta supuesta iniciativa del Poder Ejecutivo.

María del Carmen Alva sobre indulto a Antauro Humala: “Es inviable”

Tras dar un pronunciamiento sobre el gabinete que preside Héctor Valer, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, criticó las declaraciones del titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sobre la posible liberación de Antauro Humala, que calificó como “inviable”.