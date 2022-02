Jáuregui: Los congresistas deberían ganar 20.000 soles, porque su sueldo no alcanza

La congresista por Renovación Popular Milagros Jáuregui comentó que el sueldo que recibe por su labor parlamentaria no es suficiente para la cantidad de gastos que realiza durante el mes, que incluyen los descuentos de ley y un aporte económico que da al partido por el cual llegó al Congreso.

“La gente cree que los congresistas tienen muchísimo dinero, pero no es así. Si bien es cierto nosotros recibimos un sueldo, de ese sueldo nos hacen muchos descuentos, se da un aporte al partido al que uno pertenece… Nosotros tenemos muchos gastos que hacer”, dijo en conversación con Zaira Arias en NacionalTV.

La parlamentaria señaló que es “una figura negativa” la que se le da a los miembros del Legislativo, ya que no reciben la cantidad de beneficios que se creería.

“No te alcanza. Definitivamente, eso es una figura negativa que se ha dado y que no es verdad. Al congresista no le dan gasolina, auto, canasta navideña, chofer”, manifestó.

La legisladora expresó que, de los 15.000 soles que gana, solo se queda con 10.000. En ese sentido, al ser consultada sobre si un sueldo de 20.000 soles estaría bien, Jáuregui asintió.

“Para todos los gastos que hace un congresista, te diría que sí (20.000 soles), porque es una cargo muy importante y es un cargo muy relacionado a la gente”, aseveró.

Congresista María Agüero asegura que el sueldo no le alcanza

Jáuregui no es la única parlamentaria que asegura no recibir un sueldo justo. En septiembre del 2021, la parlamentaria de Perú Libre María Agüero afirmó que su sueldo es insuficiente. La legisladora, a través de una entrevista con Radio Yaraví, alegó que este ingreso mensual de S/ 15.600 no le alcanza.