Del Rincón criticó a Castillo por designar a exministros vinculados al terrorismo

Crítica. El presidente de la República, Pedro Castillo, fue criticado por el periodista mexicano de CNN Fernando del Rincón durante una entrevista llevada a cabo en Palacio de Gobierno el último lunes 24 de enero. Esta vez, Del Rincón le recordó a Castillo que entre sus primeros ministros designados estaba el extitular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el exministro de Trabajo, Iber Maraví, ambos investigados por sus presuntos vínculos con el terrorismo.

En efecto, Fernando del Rincón señaló a Pedro Castillo que su primer gabinete no estuvo completo, ya que faltaban las vacantes de Economía y Justicia. Seguidamente, mencionó al excanciller Héctor Béjar, quien fue “el primero en dejar el cargo antes de cumplir un mes”.

“Él (Héctor Béjar) dijo que la Marina era la que había iniciado el terrorismo en el Perú. Luego viene Iber Maraví también por presuntos vínculos con Sendero Luminoso y de ahí puedo seguir con personas que han sido cuestionadas ”, señaló Del Rincón.

Tras estos cuestionamientos, Pedro Castillo señaló que “no fue entrenado para ser presidente” y que si ganó las elecciones y se convirtió en un jefe de Estado, es por “la representación del pueblo”.

“A mí me dijeron terruco. Me dijeron que tengo vínculos con el Movadef, con el Conare. Yo no fui entrenado para ser presidente. A mí no me pusieron en un espacio de inducción. No fui a los Estados Unidos a entrenar (para ser político). Yo estoy acá por el país por el pueblo”, contestó.

Seguidamente, Fernando del Rincón replicó: “De usted no puedo decir lo mismo (que está investigado por terrorismo) porque no hay un registro, pero ¿por qué mete a esa gente? ¿Hay una tendencia de su parte de traer a estos personajes a su gabinete? ¿Por qué? ¿El terrorismo en el Perú debería estar lejos de la presidencia, no? ”.

En otro momento, el periodista insistió en preguntar al mandatario “por qué deja entrar a Palacio de Gobierno a personas vinculadas con el terrorismo”. “Si a mí me hubiese constado que estos señores estaban metidos (en terrorismo), yo no los hubiese hecho jurar”, respondió Castillo Terrones.