Desconfianza dentro de Perú Libre respecto a decisión del TC sobre ley contra el referéndum

Ante la aprobación del Congreso de la República por insistencia del dictamen de ley que limita el derecho a referéndum, el gabinete ministerial informó que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). El Ejecutivo se ha mostrado optimista, aunque algunos expertos adviertan que el resultado no necesariamente sería el esperado por parte del oficialismo. Desde la bancada del partido del lápiz, también hay escepticismo respecto al resultado final y así lo deja claro Pasión Dávila, legislador del ala magisterial.

“Tengo mis dudas porque son muy conservadores en el Tribunal Constitucional. Estoy seguro que van a votar a favor de lo que ha aprobado la mayoría del Congreso, porque siempre los he escuchado a favor de esta actitud conservadurista de mantener el estatus quo. A ellos no les importa el pueblo”, expresó en diálogo con La República.

Por su parte, la maestra cusqueña y parlamentaria oficialista Katy Ugarte señaló a este medio que espera que el TC evalúe bien el caso y tome la mejor decisión ya que no se le pueden quitar derechos al pueblo: “Al pueblo no se le pude limitar, la voluntad del pueblo tiene que ser respetada. Ya tenemos antecedentes de haber convocado referéndums con anteriores presidentes y que ahora queramos limitar eso no creo que el pueblo esté de acuerdo. Son situaciones que crean inestabilidad en la población y en ese aspecto no estamos de acuerdo”, expresó.

PUEDES VER: Congresistas del magisterio advierten que sería un error que Perú Libre se aísle políticamente

No se tendrían los cinco votos para que la demanda sea admitida

Para que la demanda de inconstitucionalidad sea admitida en el TC, se necesitan de cinco votos a favor, pero esta cifra no sería alcanzable debido a que dos de los magistrados de este organismo han adelantado su opinión, una que es contraria a los intereses del Ejecutivo. La primera fue Marianella Ledesma, quien –en declaración para RPP– señaló que “de lo que he escuchado tendría que decir, en borrador, que no hay mayor cambio que lo que dice ya la Constitución”.

Demanda. Se necesitan 5 de 6 votos para que el Tribunal Constitucional pueda admitir demanda de inconstitucionalidad contra ley que afecta el referéndum. Foto: TC

El segundo fue Eloy Espinoza Saldaña, quien evidenció sus reservas ante esta demanda de inconstitucionalidad: “Para el académico que no es juez, puede decir que esta ley repite lo que ya estaba puesto, pero el juez que debe resolver, no puede decir que hay una repetición, porque lo que va a decir el Gobierno es que estoy adelantando opinión”, indicó. Luego señaló que “si no se consiguen cinco votos, la ley sobre el referéndum se considera constitucional”.

Congreso aprobó el dictamen por insistencia

El último viernes 21 de enero, el Congreso volvió a la carga y lo aprobó con 72 votos a favor, 44 votos en contra y 0 abstenciones. La presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, también apoyó el dictamen que limita el referéndum.

El texto sustitutorio modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, con el propósito de prohibir la convocatoria a consulta popular para reformas a la Constitución que no hayan sido discutidas ni tramitadas por el Congreso.