Gerente general de Petroperú se jacta de tener la confianza de Pedro Castillo: “No me van a sacar”

El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, aseguró que “goza de la confianza” del presidente de la República, Pedro Castillo, así como de los ministros Pedro Francke (Economía) y Eduardo González (Energía y Minas).

Tras un audio difundido este domingo en Panorama, Chávez señaló que no dejará el cargo en Petroperú, empresa estatal investigada por una licitación irregular de US$ 74 millones a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO) , empresa de Samir Abudayeh.

“Yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente de este país. Gozo con la confianza del presidente (Pedro Castillo), gozo de la confianza de los dos ministros . Del ministro de Energía y Minas y de Economía. Ayer me he reunido con ellos. Ténganlo por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá ”, se escucha decir Hugo Chávez.

Por otro lado, el mismo funcionario confirmó que la empresaria Karelim López había intentado “subir a su edificio aduciendo que es amiga de Palacio de Gobierno”.

En esa misma línea, de acuerdo a lo registros mostrados por Panorama, Karelim López estuvo hasta en seis ocasiones en la sede de Petroperú junto con personas que posteriormente ocuparon puestos claves en el interior de la empresa.

Seguidamente, el dominical contó que, el pasado 8 de setiembre, Hugo Chávez estuvo en Palacio a la medianoche junto con dos ciudadanos chotanos: Yober Sánchez Delgado y Fermín Silva Cayatopa, actual director de la clínica La Luz; ambos amigos del actual jefe de Estado.

Consecuente a esta reunión, según informó Panorama, Hugo Chávez ocupa dos altísimos puestos en Petroperú. Fue nombrado miembro del directorio y fue nombrado también gerente general de la empresa.

De acuerdo al reportaje, Chávez también fue detenido por manejar en estado de ebriedad y cuenta con deudas coactivas en la Sunat por S/ 18.845 . A nivel fiscal, aparece en la investigación con Biodiesel en Palacio de Gobierno. No obstante, decidió dejar sin efecto el contrato.