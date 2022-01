Kamiche sobre Perú Democrático: Si se suma Betssy Chávez, nos daría un peso importante

El congresista Roberto Kamiche, quien recientemente renunció a la bancada de Perú Libre para conformar una nueva junto a Guillermo Bermejo, señaló que espera la adhesión de la también ministra de Trabajo, Betssy Chávez, ya que generaría un gran aporte a Perú Democrático.

“ Si se suma Betssy Chávez nos daría un peso muy importante , ya que la señora Betssy, más allá de que es una persona muy joven, tiene mucha experiencia de constitucionalista y nos daría bastante aporte”, comentó en diálogo con Exitosa.

El legislador además mostró su interés en que más colegas se sumen a la iniciativa presentada el último viernes, donde lo acompañan los congresistas Héctor Valer, Guillermo Bermejo, Carlos Zeballos y Hamlet Echeverría.

Kamiche precisó que “se ha perdido el concepto de legislador”, ya que últimamente sus colegas no buscan ejercer sus labores legislativas, sino que priorizan los enfrentamientos en el hemiciclo.

“Se va al Congreso a confrontar, a gritar, y nosotros nos hemos unido en esta concordancia de ideas que tenemos de mejorar la imagen del Congreso” , sostuvo y añadió que es necesario que las intervenciones sean “serias y directas, no reiterativas”.

En ese sentido, Kamiche expresó que todos los parlamentarios deberían unirse para cambiar la imagen que el Congreso ha dado a la población luego de que terminara el último año con un alto nivel de desaprobación.

“Es tarea de todos demostrar que somos legisladores y que en el Congreso no se venden empanadas, no se grita, no se impone; se expone . Ese es el concepto que nosotros queremos llevar”, aseveró.

Perú Democrático presenta acta de constitución de nueva bancada en el Congreso

El último viernes 7 de enero, el nuevo grupo parlamentario Perú Democrático, conformado por los legisladores Héctor Valer, Hamlet Echeverría, Carlos Zeballos, Luis Kamiche y Guillermo Bermejo presentó el acta de constitución de nueva bancada a la Oficialía Mayor del Congreso de la República, a fin de asumir todas las responsabilidades y derechos que le corresponde. El documento presentado lleva las firmas y las huellas de los cinco parlamentarios.

Perú Democrático ha consignado seis principios que regirán durante su desempeño como nueva bancada en el Congreso: participación política, derechos fundamentales, pluralismo político, principio mayoritario, separación orgánica de funciones y representación política.