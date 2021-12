Lima Expresa continuará en juicio por aumento de peajes

El magistrado del Segundo Juzgado Unipersonal Anticorrupción, Raúl Caballero Laura, ha resuelto el último 28 de diciembre que la concesionaria Lima Expresa-Limex (antes Lamsac) continúe en el juicio que se dirige en su contra por el caso de aumento irregular de peajes en la capital con el proyecto Línea Amarilla.

En este proceso que comenzó en agosto de este año, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato busca que tanto Limex como Domingo Arzubialde Elorrieta, exfuncionario de Susana Villarán condenado a 4 años de prisión por facilitar una fórmula que permitió un aumento ilegal de la tarifa de los peajes en Lima, paguen S/17 millones al Estado por los daños ocasionados desde el 2013 .

Acorde con la postura de Lima Expresa, esta pidió al juez que se declare “cosa juzgada” una controversia entre ella y la Municipalidad Metropolitana de Lima que resolvió el Tribunal Arbitral de París sobre la tarifa del cobro de peajes en 2020.

Resolución del juez contra Lima Expresa por reparación civil.

Sobre la base de este argumento, Limex sostuvo que en dicha ocasión se trató de la reparación civil en su contra y su responsabilidad en el caso, por lo que no debería ser involucrado dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, el juez rechazó esta postura.

“ La Judicatura considera que el Tribunal Arbitral no se ha pronunciado sobre el extremo de daño alguno, y menos se ha pronunciado sobre indemnización que se debate el objeto civil, en el presente proceso penal”, indició el magistrado Caballero en su decisión al que tuvo acceso La República. Es decir, que el tema que se debate en el juicio (la reparación civil de S/17 millones) contra Lima Expresa sigue vigente y debe seguir discutiéndose.

De esta manera, el juez también señaló que no se cumplieron con los requisitos para determinar que ya hubo un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil de Lima Expresa en el caso de los peajes en la capital: “no existe identidad de petitorio, en cuanto no se ha peticionado que el Tribunal Arbitral, determine existencia o no, del daño y en consecuencia, determinar si procede o no la imposición de una indemnización”.

Resolución del juez contra Lima Expresa por reparación civil.

Al respecto, la procuradora ad hoc Silvana Carrión indició en un comunicado que “la decisión del juez Caballero es importante para los intereses del Estado y de todos los limeños, ya que permite que el juicio contra Lima Expresa continúe y la empresa no eluda el eventual pago de una indemnización . Esperamos que el Poder Judicial aplique justicia en este caso y ordene que la compañía pague la reparación civil que solicitamos, cuyo monto por ahora es de S/.17 millones”.

Caso Línea Amarilla: sentencia

El juicio que se realiza contra Lima Expresa (antes Lamsac o Línea Amarilla S.A.C.) desde el 5 de agosto de este año tiene como base una sentencia dictada dos años atrás.

Domingo Arzubialde Elorrieta, exgerente de Promoción e Inversión Privada durante la gestión de Susana Villarán en la MML, fue condenado en doble instancia en 2019 a 4 años y 8 meses de prisión por el delito de negociación incompatible.

Resolución de segunda instancia que afirma el beneficio a Lamsac, hoy Lima Expresa.

Desde entonces, La República ha documentado que en segunda instancia el Poder Judicial validó la existencia de un beneficio a LAMSAC cuando Arzubialde, exfuncionario en la gestión de Susana Villarán, aplicó una fórmula ilegal al variar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 2013, distinta a la fijada por el contrato de concesión firmado con la concesionaria en 2009, permitiendo con ello a Línea Amarilla (hoy Lima Expresa) obtener ganancias fuera de lo establecido.