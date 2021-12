Juan Cadillo descarta asumir el Minedu: “No es una opción en este momento”

Juan Cadillo León, extitular del Ministerio de Educación (Minedu), descartó que vaya a asumir nuevamente dicha cartera. Esto, luego de que el pleno del Congreso de la República aprobara censurar a Carlos Gallardo de su cargo en el Minedu tras los cuestionamientos en su contra por la filtración de la prueba de nombramiento docente y su cercanía a la organización Fenate Perú.

“No me lo he propuesto. Me lo han dicho los amigos, pero creo que no es una opción en este momento. Esperaríamos que otra persona pueda asumir el ministerio (de Educación) y desde mi función, que es dentro del Consejo Nacional de Educación, daré todo el apoyo”, declaró en RPP.

En otro momento, Juan Cadillo señaló que “lo fundamental no son las personas, sino la visión” que tiene que tener el nuevo ministro de Educación. De igual manera, resaltó el “soporte político” que deberá tener el presidente Pedro Castillo para esta elección. “Más allá de la persona, es esa visión que uno quiere para mejorar la educación”, dijo.

Por otra parte, el ahora miembro del Consejo Nacional de Educación señaló que “lamentablemente” en la última gestión de Carlos Gallardo hubo una “falta de liderazgo” por lo que, a su criterio, quien asuma el Ministerio de Educación debe tener una “visión de unidad”.

“Lamentablemente, lo que se ha observado en la última gestión es la falta de liderazgo. Más allá de las personas, está esa visión que se tiene que ofrecer en la educación. Mientras no haya esa visión de unidad, esa persona que vaya al ministerio la va a tener muy difícil e incluso complicado para mantener una gestión adecuada para volver a las clases, que es lo que requerimos prontamente”, expresó.

Juan Cadillo fue despedido por WhatsApp del Minedu

El último 10 de octubre, Juan Cadillo reveló que Pedro Castillo le comunicó su salida de dicha cartera con un mensaje enviado por WhatsApp.

“Simplemente recibí un (mensaje de) WhatsApp donde me agradece por mi trabajo”, dijo extitular del Minedu durante un reportaje emitido en Punto Final.

“Esto me ha sorprendido, no ha sido conversado. Yo entiendo que una vez hay este movimiento, el presidente tiene un conjunto de estrategias con la nueva premier y en medio de eso han decidido”, dijo Cadillo, quien estuvo a cargo del Ministerio de Educación entre el 29 de julio y el 6 de octubre de este año.