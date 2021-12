Cueto ante cambio de versión de Juan Carrasco sobre reuniones en Breña: “No es creíble”

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, consideró que el ministro de Defensa, Juan Carrasco, les mintió a los integrantes de la Comisión de Defensa del Congreso de la República el último lunes, cuando al presentarse cambió de versión sobre la naturaleza de su visita extraoficial al dignatario Pedro Castillo en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea, en Breña.

“La mentira tiene patas cortas. Desde el inicio le hemos increpado, yo personalmente le dije que estaba mintiendo. No sé por qué ponía como excusa que no había visto el reportaje, pero queda claro que ya varios días después al presentarse ante la Comisión de Defensa ya habían elaborado esta excusa que es inaceptable, nadie se la cree, veremos qué acciones se toman luego, pero es para nada creíble” , declaró a Exitosa.

Durante su presentación ante la Comisión de Defensa, Juan Carrasco cambió su versión sobre el motivo de su visita a Breña. Antes aseguró que abordaron temas de “defensa de la Nación”; ahora, sostuvo que fue sin invitación del presidente y fue para tratar temas personales: “Quizás no expresé con claridad mis ideas. Pido disculpas”, dijo el ministro ante los congresistas este lunes 13.

El ministro de Defensa insistió en su versión respecto a que no conoce al resto de personas que acudieron a Breña para una aparente reunión con el jefe de Estado: “Cuando salió el reportaje veo y pregunto a mi seguridad si esta persona ingresó (Karelim López). Entonces, me dice que sí, pero yo no la he cruzado o visto, ¿por qué tendría que ser parte de un tema de crimen organizado si estoy yendo a una reunión personal con el presidente y no tengo relación con otras personas?” , cuestionó Carrasco Millones.