¿Qué conversaron Pedro Castillo y Francisco Sagasti durante su reunión?

El presidente Pedro Castillo y el exmandatario Francisco Sagasti sostuvieron una reunión la tarde del sábado 4 de diciembre, previo a que se vote en el Congreso la admisión de la vacancia en el debate del Pleno. La cita duró más de dos horas, según el registro de Palacio de Gobierno.

En conversación con La República, Sagasti explicó de qué trató su conversación con el actual mandatario. “Solo le dije que lo que aprendimos en el Gobierno de Transición y Emergencia puede ser de utilidad para su Gobierno , tal como ha sido el caso con el proceso de vacunación para enfrentar la pandemia”, detalló el político que fue electo congresista con el Partido Morado.

En ningún momento Castillo y Sagasti conversaron sobre la vacancia presidencial, confirmó el exfuncionario. Durante la reunión, en la que no participó Mirtha Vásquez, tampoco abordaron el reciente caso de las reuniones paralelas del jefe de Estado en Breña.

Sagasti sostuvo que no acudió a Palacio de Gobierno como asesor de Castillo. Foto: Andina

Francisco Sagasti descarta ser ministro de Pedro Castillo

El expresidente Francisco Sagasti descartó que Pedro Castillo le haya ofrecido ser ministro en su Gobierno . Asimismo, indicó que no acudió al despacho presidencial como asesor. “El presidente no me pidió ninguna asesoría, ni me corresponde darla. Le conté cómo enfrentamos las crisis políticas en el Gobierno que me tocó dirigir. Por ejemplo, los intentos de censurar a Mesa Directiva del Congreso, con todas sus implicancias”, sostuvo el político.

Castillo dejó en Sagasti la imagen de “un presidente interesado en escuchar a su predecesor”, matizó este último. El excongresista dejó abierta la posibilidad de continuar con estos diálogos, a voluntad del mandatario.

Sagasti: Vacancia presidencial es promovida por extremistas

Como expresidente, Francisco Sagasti se refirió al actual intento de vacancia presidencial gestado en el Congreso. “El clima de incertidumbre me parece innecesario y dañino”, criticó. También pidió a la ciudadanía mantenerse “vigilante” y “no dejarse llevar por rumores y especulaciones”.

El intento de vacancia, según Sagasti, “Proviene de demasiadas fuentes: oposición, Gobierno, sector privado, organizaciones de base, entre muchas otras, y sobre todo de extremistas políticos de derecha e izquierda que están tratando de sembrar el caos”. Por último, invocó a “pensar siempre en el bien común”.