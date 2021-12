Francisco Sagasti sobre reunión con Pedro Castillo: “Le conté cómo enfrentamos las crisis políticas”

El sábado 4 de diciembre, por la tarde, el presidente Pedro Castillo y el exmandatario Francisco Sagasti se reunieron en Palacio. Sagasti, en conversación con La República, descarta que el Jefe de Estado le haya ofrecido ser ministro de Estado.

¿Cuándo lo invitó al presidente Pedro Castillo a Palacio? ¿Cómo nace este diálogo?

Durante la primera visita que hizo como Presidente Electo a Palacio le indiqué al Presidente Castillo que me tenía a su disposición para transmitir la experiencia del Gobierno de Transición y Emergencia. Hablamos ayer en la mañana y me invitó a verlo en Palacio en la tarde.

¿En la reunión solo estuvieron el presidente y usted? ¿O también la primera ministra Mirtha Vásquez?

Estuvimos sólo el Presidente y yo.

¿Abordaron solo el tema de la vacancia presidencial u otros puntos adicionales?

En ningún momento se habló de la vacancia.

Sobre la vacancia, ¿qué le dijo al presidente Castillo?

Véase respuesta anterior

¿El presidente le explicó lo sucedido en las reuniones de la casa de Breña?

Tampoco tocamos ese tema.

¿El presidente le dijo que saldrá estos días a explicar ante la prensa estos hechos?

Eso lo responderá el Presidente. Durante la reunión le expliqué como fue la experiencia del Gobierno de Transición y Emergencia en sus relaciones con la prensa.

¿El presidente le ha pedido algún tipo de asesoría o consejos para lidiar con esta crisis política?

El Presidente no me pidió ninguna asesoría, ni me corresponde darla. Le conté como enfrentamos las crisis políticas en el gobierno que me tocó dirigir; por ejemplo, los intentos de censurar a Mesa Directiva del Congreso, con todas sus implicancias.

¿Qué recomendaciones le ha dado al presidente Castillo?

Sólo le dije que lo que aprendimos en el Gobierno de Transición y Emergencia puede ser de utilidad para su gobierno, tal como ha sido el caso con el proceso de vacunación para enfrentar la pandemia.

¿Qué imagen le deja el presidente en esta conversación?

La de un Presidente interesado en escuchar a su predecesor.

¿Se volverá a repetir este diálogo?

Depende del señor Presidente.

¿Qué opinión tiene sobre esta incertidumbre que se vive en el país de que si llegamos o no a fin de año con Castillo en la presidencia?