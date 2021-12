Marco Arana: “La moción de vacancia que se ha presentado, en realidad, es un mamarracho”

El ex candidato a la presidencia por Frente Amplio Marco Arana se refirió a la moción de vacancia presentada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, y la calificó de “mamarracho”. Arana consideró que se está buscando cualquier pretexto para sacar del cargo al presidente de la República, Pedro Castillo.

“ La moción de vacancia que se ha presentado, en realidad, es un mamarracho . La señora Chirinos, congresista de la República, podría incluso haber hecho un mejor texto. Y entonces, lo que ocurre es que lo que hay es la negación de la voluntad popular, de los resultados electorales que hay en el país, y cualquier pretexto es bueno para pedir vacancia”, declaró para Exitosa.

Asimismo, Arana remarcó que cometer errores no está estipulado como causal de vacancia, y añadió que desde las segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 había una intención de impedir la gobernabilidad.

“ En principio, tener errores no es una causal de vacancia . En segundo lugar, no nos olvidemos que hay quienes vienen negando el Estado de Derecho y los resultados de las elecciones en segunda vuelta. Dijeron que no iban a permitir que pueda entrar a gobernar un profesor, un maestro de escuela y un campesino”, aseveró.

El líder de Frente Amplio enfatizó en que partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular se encuentran permanentemente promoviendo la vacancia, e incluso recordó las amenazas de muerte de Rafael López Aliaga en contra de Castillo.

“Hasta hicieron llamados a la muerte, como el mitin de López Aliaga. Y luego en el Congreso tienen dos bancadas, la de Renovación Popular y Fuerza Popular, que están en una campaña permanente de vacancia. La única palabra que saben pronunciar es vacancia”, agregó.

Finalmente, explicó que se debe investigar al presidente Castillo por las reuniones que sostuvo con funcionarios en su domicilio en Breña, y en caso sea culpable, deberá recibir todo el peso de la ley.

“Otra cosa son los hechos que usted ha llamado errores o que podrían ser faltas, incluso, constitucionales que deben ser investigadas caiga quien caiga (...). Si aquí se hallan causales, violaciones a la ley y se demuestran indicios razonables para la Fiscalía, entonces que caiga todo el peso de la ley”, culminó.