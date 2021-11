Daniel Olivares sobre La Resistencia: Representan un peligro, siempre que prevalezca la impunidad

Daniel Olivares sostuvo que La Resistencia representa un peligro para la sociedad siempre que prevalezca la impunidad. La declaración la dio tras lo ocurrido en los exteriores de la librería Crisol, pues el grupo de ultraderecha irrumpió la presentación de su libro “Joder para transformar”, la noche del último miércoles. Durante ese instante, se plantaron afuera del establecimiento, además, impidieron la salida de los asistentes, entre los que se encontraba la parlamentaria Susel Paredes, el politólogo Eduardo Dargent y la exministra Marisol Pérez Tello.

“Representan un peligro para la ciudadanía, siempre y cuando permanezca la impunidad. Si se siguen juntando esos dos elementos y el Estado no garantiza el orden, sí puede ser peligroso ”, comentó Olivares a La República.

Asimismo, consideró que La Resistencia es un grupo “conformado por operadores políticos extremistas” que apoya a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Sobre ellos, comentó que son individuos desesperados y “muy frustrados que gritan al viento”.

“Yo no sé quiénes están apoyándolos, pero sé a quiénes apoyan ellos. Lo han mencionado más de una vez que apoyaban a Fujimori y ahora a López Aliaga. (...). Vemos a personas que no están en sus cabales”, dijo.

Olivares no tomará acciones legales contra La Resistencia

Si bien la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra La Resistencia, el excongresista Daniel Olivares indicó a La República que él no tomará ninguna acción legal, pues consideró que no se vio afectado por la intervención del grupo extremista en la presentación de su libro, a diferencia de Yonhy Lescano, que fue agredido en su domicilio.

“ En mi caso, el evento se dio en la librería. Ellos no impidieron su realización. Al final, han estado gritando afuera pero no ha llegado a más, no ha pasado nada más. No ha habido una agresión a alguien, que yo sepa, más allá de lo verbal. En el caso de Lescano, entiendo que sí ha sucedido”, dijo.

Del mismo modo, comentó que ha recibido amenazas verbales en las redes sociales de usuarios desconocidos por él, pero señaló que no podría confirmar si son integrantes de La Resistencia. Incluso, por llamarlos “grupo violentista”, le enviaron un mensaje intimidatorio.

“No tengo miedo del grupo. Si es que hicieran algo más, tendría razones para poder denunciarlos penalmente. Finalmente, no les va a convenir a ellos. Yo estoy tranquilo”, sentenció el excongresista.