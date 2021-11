PNP informa que policías que maltrataron a congresista Abel Reyes fueron removidos de sus cargos

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la remoción del cargo de los dos policías que agredieron al congresista de la bancada de Perú Libre Abel Reyes, el pasado sábado 13 de noviembre en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El incidente ocurrió cuando el parlamentario oficialista se dirigía a Huánuco para continuar con sus funciones congresales.

“Con relación a la denuncia del congresista de la República, Abel Reyes Cam, por maltrato de parte de dos efectivos policiales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estos han sido removidos de sus cargos y vienen siendo investigados por la Inspectoría PNP para aplicarse las sanciones disciplinarias correspondientes. La Policía Nacional del Perú reitera su compromiso de velar por el respeto de los derechos de la ciudadanía”, informó la PNP a través de sus redes sociales.

El legislador Abel Reyes fue atacado por los integrantes de la PNP, quienes le impidieron el pase al avión al considerar que el congresista se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, Reyes padece una enfermedad degenerativa denominada ataxia de espino cerebelosa de Friedrich tipo I, la cual genera dificultades en el habla.

“Me acusaban de estar borracho y drogado, uno de ellos me decía: ‘Yo te voy a sacar de donde estás porque por mí estás allí. Tu cargo es momentáneo y yo seguiré siendo policía, yo me encargaré de que mañana estés en la calle , yo voy a hacer de que pierdas tu cargo, no me importa que te identifiques como congresista, te voy a sacar tu dosaje etílico porque eres un borracho y un drogado’”, denunció el parlamentario.

Policía que agredió al congresista Abel Reyes es el suboficial José Barrios Loli

El efectivo policial que agredió físicamente e insultó al congresista Abel Reyes Cam dentro de las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez fue identificado, por fuentes policiales de La República, como el suboficial de tercera PNP José Barrios Loli de 26 años.

Según información de la Inspectoría General de la Policía Nacional, el suboficial José Barrios tiene investigaciones por inconducta funcional. El año 2020, fue intervenido junto a otro efectivo policial en completo estado de ebriedad. Entonces Barrios protagonizó un escándalo en plena vía pública.