Acuña: “Consideramos que el ministro de Defensa, Walter Ayala, debe renunciar de inmediato”

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, se pronunció por la denuncia pública que hizo el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, quien reveló que hubo presiones desde el Ejecutivo para ascender a dos coroneles. Al respecto, el fundador de APP señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, no puede seguir contando con el ministro Walter Ayala en su gabinete.

“ En Alianza para el Progreso consideramos que el titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, debe renunciar de inmediato por vulnerar institucionalidad de las Fuerzas Armadas, según hechos denunciados recientemente. El presidente Pedro Castillo no puede permitir una nueva crisis ministerial por defender permanencia del ministro Ayala”, expresó Acuña en su cuenta de Twitter.

Fue el ex comandante general del Ejército, José Vizcarra, quien, en diálogo con RPP, reveló que no le avisaron que lo pasarían al retiro ni las razones por las que se tomó esa decisión. Agregó que su relevo tendría que ver con que se negó a ascender a dos coronales que no cumplían con los requisitos necesarios.

“Solamente me queda pensar que (su pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo recibí unos pedidos que se me hizo conocer con unos días de anticipación del proceso, tengo mensajes de WhatsApp que lo prueban, a través del secretario Bruno Pacheco, del ministro de Defensa y del edecán del ministro de Defensa”, declaró Vizcarra.

“ Eran varios los recomendados, pero hablamos del coronel (Carlos Ramiro) Sánchez Cuahuancama y del coronel Ciro Bocanegra . Puntualizó en ellos porque el secretario Bruno Pacheco Castillo y el ministro (Ayala) me insistieron tanto sobre esos oficiales que en reiteradas oportunidades tuvimos intercambios de ideas y conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, que ellos no lograron comprender”, añadió.

Vizcarra logró hablar con el presidente

El ex comandante general también dijo que el ministro Walter Ayala le increpó por no haber ascendido a los dos recomendados. Además, contó que logró hablar con el jefe de Estado y le dijo “que era imposible (ascender a ambos coroneles) porque con los puntajes que tenían estas dos personas no podían pasar a los candidatos que estaban adelante”. Al final, Vizcarra indicó que el Ejecutivo dispuso su pase al retiro sin haberle avisado.