Desalojan bienes personales de Cáceres Llica de su oficina en el Gobierno Regional de Arequipa

La tarde de este martes, de forma sorpresiva, diversos bienes personales del gobernador Elmer Cáceres Llica, llegaron a bordo de un camión a la sede Policía Anticorrupción. El hecho ocurrió luego que en horas de la mañana, el vicegobernador Walter Gutiérrez comenzó a despachar desde el Gobierno Regional de Arequipa.

Entre los bienes de Cáceres Llica figuraban un cuadro gigante de Túpac Amaru, otro cuadro de su familia, una vara inca, una máscara de la danza típica de la Diablada, agendas diversas, entre otros bienes, en su mayoría obsequios que recibió durante sus visitas a las diversas provincias de la región Arequipa.

Al ser consultados sobre dónde depositar tales pertenencias, los agentes de la Policía Anticorrupción rechazaron recibirlos, toda vez que estos elementos no forman parte de la investigación que pesa contra Elmer Cáceres Llica y los integrantes de la presunta organización criminal Los Hijos del Cóndor.

Al respecto, se pronunció la esposa del gobernador, Jennifer Neyra, quien responsabilizó del hecho a Walter Gutiérrez. “Sus razones tendrá. Me he enterado también que ha tomado las oficinas de gobernatura. Qué voy a decir, no tengo palabras. Es indignante lo que hace, porque hay un procedimiento regular para que pueda tomar el cargo, pero él no lo está cumplimiento”, aseveró algo resignada en las inmediaciones de la Policía Anticorrupción.

Finalmente, la defensa de Cáceres Llica sostuvo que el procedimiento de Gutiérrez no fue el más adecuado y que no debió mover los bienes de la oficina, debido a que las investigaciones continúan.