Alex Flores: Gabinete Vásquez traicionó al pueblo al no hablar del cambio de Constitución

El congresista de Perú Libre Alex Flores consideró como una traición del gabinete ministerial de Mirtha Vásquez el no haber incluido el cambio de Constitución como parte de sus políticas de gobierno expuestas ante el pleno del Congreso durante la presentación de la titular de la PCM para el pedido del voto de confianza.

“(Los peruanos) han votado para que se deje de hacer negocio con la educación y se convierta en un derecho, para que la salud no sea un negocio y se convierta en un derecho de las grandes mayorías. Ese cambio podríamos reducirlo al cambio de la Constitución. No hablar de ese mensaje es simplemente traición y lamentablemente hoy no hemos visto (sic) ni una sola palabra de eso”, expresó durante su intervención en el pleno del Parlamento.

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, dirigió un discurso durante casi dos horas ante el Congreso de la República este lunes 25 de octubre. La primera ministra dividió la presentación de las políticas generales de su gestión en 10 temas, haciendo énfasis en derechos básicos, reactivación económica, tecnología digital, descentralización del Gobierno, lucha contra la corrupción, acción frente al cambio climático, entre otros.

Problemas dentro de Perú Libre

Una facción de congresistas de Perú Libre se mostró a favor de entregar el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. No obstante, otro grupo más cercado a Vladimir Cerrón se mostró en contra. En este último se encuentra el legislador Alex Flores, quien consideró que el gabinete ministerial “ha pasado a la oposición” al abandonar las promesas de campaña del partido del lápiz.

“Yo le digo al nuevo gabinete allá ustedes con sus felonías y abdicaciones al gran poder económico. Vamos a seguir firmes con el pueblo y ese cambio tiene que darse con la Asamblea Constituyente. Quienes se pasaron a la oposición son ellos, no nosotros. Estaremos más aferrados al pueblo e iremos a luchar por esos anhelos de la patria”, agregó.

El panorama es complejo debido a que en seis bancadas se destaca una tendencia a favor de respaldar al equipo ministerial y en tres grupos hay un rechazo. Los cuestionamientos a algunos ministros complican la posibilidad de un mayor apoyo. El gabinete de Mirtha Vásquez necesita un 50% más uno de los votos del total de parlamentarios. Es decir, como mínimo se requieren 66 votos para obtener la confianza.