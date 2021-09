Martín Vizcarra no puede acceder a pensión vitalicia presidencial, afirman expertos

Martín Vizcarra, expresidente de la República, afirmó el último miércoles que la pensión vitalicia de 15.600 soles por haber sido mandatario “es un derecho” que le corresponde. El ex jefe de Estado también adelantó que, próximamente, presentará ante el Congreso su solicitud para acceder a dicho beneficio, tal como lo hicieron Manuel Merino, exgobernante de facto, y Francisco Sagasti. No obstante, especialistas coinciden en que Vizcarra Cornejo no podría recibir el pago del monto mensual de por vida, según dispone la ley 26519.

Luego de ser vacado del cargo en noviembre de 2020, se plantearon diversas acusaciones constitucionales contra Vizcarra; sin embargo, la que impediría el goce de la pensión vitalicia sería la correspondiente a su vacunación irregular con dosis de la vacuna china Sinopharm.

De acuerdo con la ley 26519, el derecho al pago del monto mensual queda suspendido “para el caso de expresidentes de la República respecto de los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional , salvo que la sentencia judicial los declare inocentes”.

“Recordemos que el señor Vizcarra, además de ser vacado por incapacidad moral, fue susceptible de un juicio político, es decir, una acusación constitucional. Incluso ha sido inhabilitado para ejercer la función pública por 10 años. A él sí se le sería aplicable el artículo segundo de esa ley. Le correspondería (la pensión), pero está suspendido porque está acusado constitucionalmente ”, declaró Luciano López a RPP.

Martín Vizcarra indicó que pronto presentará la solicitud para acceder a la pensión vitalicia. Foto: GLR.

De igual manera, en diálogo con La República, la constitucionalista María Antonieta Gonzáles indicó que el también ex titular del MTC puede “pedir lo que quiera”, pero el Parlamento, al momento de analizar el requerimiento, verá que “no cumple con lo señalado en la ley y determinará que en su caso no le corresponde ” percibir el pago de una pensión.

Otros presidentes encargados

López también considera que ni Merino ni Sagasti deberían acceder a los 15.600 soles mensuales de por vida, debido a que solo “asumen funciones” de presidente de la República . “Por ello, la ley 27375 dice que ‘no vaca en el cargo de presidente del Congreso’. Pensión es para presidentes electos como tales. No para encargados”, manifestó en un tuit.

Por su parte, Gonzáles aseveró que los mencionados excongresistas, así como Martín Vizcarra, sí son considerados ex jefes de Estado, debido a que se llevó a cabo un acto de juramentación.