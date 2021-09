Aníbal Torres, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se pronunció luego de que la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el dictamen que busca interpretar la cuestión de confianza, a fin de que el Ejecutivo no use este mecanismo sobre reformas constitucionales o que afecten competencias exclusivas del Legislativo.

“ El Congreso de la República tiene la facultad de vacar al presidente por inconducta moral. Además, tiene la facultad de censurar a los ministros, sin ningún límite. Por otro lado, (en el Ejecutivo) hay la cuestión de confianza para plantear iniciativas legislativas, que se quiere eliminar. Rompe el equilibrio constitucional. El Congreso debe adecuarse a la Constitución. Nadie lo ha facultado para que haga una interpretación auténtica. (...) Lo que le faculta la Constitución es a reformarla, observando el procedimiento señalado en el artículo 206”, aseveró Torres en diálogo con RPP.

En ese sentido, el titular del Minjusdh instó al Parlamento, así como a todos los funcionarios, a ejercer sus labores y competencias respetando la carta magna.

“Hay que ponernos de acuerdo todos los que ejercemos poder para actuar en el marco de la Constitución. Ahora el Congreso, primer poder del Estado, transgrede la Constitución flagrantemente. No creo que lo hayan hecho voluntariamente. En Perú suceden estas cosas por desconocimiento y las consecuencias son fatales para la población y democracia ”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si esta propuesta de interpretación de la cuestión de confianza sería el primer paso para una posible vacancia presidencial, el ministro afirmó que ese recurso viene siendo manejado por un sector del Legislativo desde que se proclamó a Castillo Terrones como jefe de Estado.

“ ¿No hay ese propósito desde que Castillo ganó la elección? Ese propósito se mantiene, continúa. Muchos congresistas incluso continúan diciéndolo a voz en cuello . Nosotros no estamos para enfrentar al Congreso ni a ningún poder del Estado. Nosotros estamos para dialogar, porque Pedro Castillo no es presidente de Perú Libre o algún partido en particular, es el presidente de todos los peruanos”, acotó.

Comisión de Constitución aprueba dictamen que regula la cuestión de confianza

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen de ley que interpreta el último párrafo de los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Perú, los cuales buscan regular la cuestión de confianza.

El dictamen se aceptó con 12 votos a favor de los congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Podemos Perú y Renovación Popular. Hubo, asimismo, seis votos en contra de los legisladores de Perú Libre y Juntos por el Perú; y una abstención de Susel Paredes de Somos Perú-Partido Morado.

