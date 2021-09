Congresista Quito pide cobrar a grandes empresas “lo que corresponde” para mejorar presupuesto

El congresista de Perú Libre Jaime Quito afirmó que el proyecto de presupuesto público del 2022 todavía no responde a las demandas de todos los sectores. Sin embargo, sostuvo que, para llegar a ese fin, se deberá mejorar la recaudación de impuestos, sobre todo de las grandes empresas.

“El presupuesto no puede atender todas las demandas que la población tiene, se tiene que ir aumentando los ingresos (…). Necesitamos seguir cobrando los impuestos, hacer que las grandes empresas paguen lo que les corresponde”, declaró el viernes.

En su presentación ante el Congreso, el ministro de Economía, Pedro Francke, ya señaló que una reforma tributaria será importante para atender los pedidos de la población. Esto ante las críticas de algunos parlamentarios.

“Si no cobramos a los grandes deudores tributarios que no han cumplido con lo que la ley les obliga y le deben al Estado, no podremos tener recursos para la gran cantidad de demandas”, apuntó.

De otro lado, la legisladora de Perú Libre María Agüero también señaló que el actual presupuesto no responde a las necesidades de la mayoría de la población, aunque se pronunció a favor del actual Gobierno al enfatizar que el proyecto para el ejercicio fiscal 2022 fue diseñado en gran parte por la anterior gestión.